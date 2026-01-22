Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Росспиртпром» братьев Ротенбергов завершает монополизацию алкогольного рынка 1 499

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старинные друзья президента - Аркадий и Борис Ротенберги.

Старинные друзья президента - Аркадий и Борис Ротенберги.

Компания, изначально созданная как государственный оператор, на протяжении лет консолидировала активы.

Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу 100% акций АО «Татспиртпром» — одного из крупнейших производителей алкоголя в России. Покупателем выступает АО «Росспиртпром», структура, напрямую связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Сделка оформляется через АО «Связьинвестнефтехим», подконтрольное правительству Татарстана. Сумма покупки официально не раскрывается.

Подготовка к объединению активов велась около года. Формально заявлено разделение ролей: «Росспиртпром» концентрируется на производстве спирта, «Татспиртпром» — на выпуске водки и другой алкогольной продукции. Фактически же речь идёт о дальнейшем укрупнении спиртово-алкогольного бизнеса, выстроенного вокруг структур Ротенбергов.

История «Росспиртпрома» тесно связана с государственными ресурсами и регуляторами алкогольного рынка. Компания, изначально созданная как государственный оператор, на протяжении лет консолидировала спиртовые заводы, получала финансирование через аффилированные банки и усиливала контроль над отраслью. В результате доля «Росспиртпрома» на рынке спирта выросла до доминирующих значений.

Одобрение сделки с «Татспиртпромом» окончательно закрепляет формирование крупнейшего алкогольного холдинга в стране, где ключевым конкурентным преимуществом остаётся доступ к админресурсу и регулирующим механизмам.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги — близкие друзья Владимира Путина, с которым они занимались дзюдо в Ленинграде, и которые стали миллиардерами благодаря крупным государственным контрактам и связям с Кремлем, особенно после 2000-х годов, что привело к включению их в санкционные списки США и ЕС после 2014 года. Их состояние и бизнес-империя, включая контракты на строительство Крымского моста и олимпийских объектов, тесно связаны с политической поддержкой и влиянием Путина.

Читайте нас также:
#санкции #сделка #олигархи #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    23-го января

    Ну все, теперь бензин в России подорожает 🙂

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Национальная нефтянка не хочет под вторичные санкции. Иконка видео
Изображение к статье: Очередной вклад государственных средств в airBaltic не исключен - Силиня
Изображение к статье: Продукция фермеров Незалежной страдает от агрессии. Иконка видео
Изображение к статье: Так живут передовые граждане ФРГ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео