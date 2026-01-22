Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу 100% акций АО «Татспиртпром» — одного из крупнейших производителей алкоголя в России. Покупателем выступает АО «Росспиртпром», структура, напрямую связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Сделка оформляется через АО «Связьинвестнефтехим», подконтрольное правительству Татарстана. Сумма покупки официально не раскрывается.

Подготовка к объединению активов велась около года. Формально заявлено разделение ролей: «Росспиртпром» концентрируется на производстве спирта, «Татспиртпром» — на выпуске водки и другой алкогольной продукции. Фактически же речь идёт о дальнейшем укрупнении спиртово-алкогольного бизнеса, выстроенного вокруг структур Ротенбергов.

История «Росспиртпрома» тесно связана с государственными ресурсами и регуляторами алкогольного рынка. Компания, изначально созданная как государственный оператор, на протяжении лет консолидировала спиртовые заводы, получала финансирование через аффилированные банки и усиливала контроль над отраслью. В результате доля «Росспиртпрома» на рынке спирта выросла до доминирующих значений.

Одобрение сделки с «Татспиртпромом» окончательно закрепляет формирование крупнейшего алкогольного холдинга в стране, где ключевым конкурентным преимуществом остаётся доступ к админресурсу и регулирующим механизмам.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги — близкие друзья Владимира Путина, с которым они занимались дзюдо в Ленинграде, и которые стали миллиардерами благодаря крупным государственным контрактам и связям с Кремлем, особенно после 2000-х годов, что привело к включению их в санкционные списки США и ЕС после 2014 года. Их состояние и бизнес-империя, включая контракты на строительство Крымского моста и олимпийских объектов, тесно связаны с политической поддержкой и влиянием Путина.