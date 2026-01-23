Для доллара грядущая неделя может оказаться худшей с июня 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной этого станет давление, которое испытывает эта валюта из-за непредсказуемой политики США в преддверии заседания Федеральной резервной системы. В пятницу, 23 января, индекс доллара Bloomberg уже упал до трехнедельного минимума и снизился на 0,8 процента за пять дней. Свою роль в этом сыграли резкие колебания в курсе Белого дома. Сначала его глава Дональд Трамп заявил о дополнительных пошлинах против некоторых европейских стран, не согласившихся с претензиями Вашингтона на Гренландию, а затем отказался от этих тарифов после встречи в Давосе.

Агентство отметило, что падение доллара в ситуации роста доходности казначейских облигаций США и ожиданий сохранения ставки ФРС на прежнем уровне говорит о том, что политические риски влияют на эту валюту сильнее, чем монетарная политика.

«Мир понимает, что кошмар с американской политикой еще не закончился», — отметил по этому поводу президент Spectra Markets Брент Доннелли.