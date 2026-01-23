По итогам 2025 года объемы как производства автомобилей, так и их продаж в Китае превысили 34 млн единиц, достигнув новых исторических максимумов, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая /CAAM/.

Согласно данным, в прошлом году производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии /NEV/ составили 16,626 млн и 16,49 млн единиц соответственно.

Китай сохраняет за собой статус крупнейшего в мире автомобильного рынка. Проникновение новых энергетических транспортных средств продолжает расти, а темпы интеллектуальной трансформации неуклонно ускоряются. С другой стороны, всё больше компаний ощущают вполне реальное и устойчивое давление: продавать больше не обязательно означает зарабатывать больше. В некоторых случаях, чем больше автомобилей продаётся, тем сложнее получать прибыль.Ценовая конкуренция обостряется, отраслевая рентабельность постоянно сжимается, а корпоративные инвестиции продолжают расти — в то время как сроки окупаемости становятся всё длиннее.Такие термины, как «инволюция», «антиинволюция» и «качественное развитие», уже не являются просто модными словами в отраслевых дискуссиях; они стали неизбежной реальностью.

Именно на этом фоне период «15-й пятилетки» упоминается всё чаще.

Но ключевой вопрос остаётся: что на самом деле означает 15-я пятилетка для автомобильной промышленности Китая? Знаменует ли она начало нового цикла роста — или наступление более глубокой, структурной перестройки всей отрасли?

Эксперты Автомобильного института Gasgoo указывают: автомобильная промышленность Китая находится в исключительно важном историческом моменте. За последние десять с лишним лет отрасль претерпела глубокие и быстрые преобразования:

С точки зрения масштаба рынка, Китай много лет подряд занимает первое место в мире, а общий объём продаж, как ожидается, достигнет нового рекорда.

С точки зрения технологических направлений, электрификация и интеллектуализация продвигаются на переднем крае мировой автомобильной промышленности, всё чаще задавая темп, а не просто следуя за ним.

С точки зрения промышленной системы, Китай построил самую полную в мире автомобильную цепочку поставок — которая к тому же является самой быстрой по реакции и адаптации.

Однако по мере вступления отрасли в период 15-й пятилетки ключевой вопрос, с которым она сталкивается, меняется. Фокус смещается — с того, можно ли производить и продавать автомобили, на то, способна ли отрасль обеспечить долгосрочное, здоровое и устойчивое развитие. Одновременно центр тяжести перемещается за пределы внутренней конкуренции к новой фазе, определяемой глобальной конкуренцией и сотрудничеством.

Высококачественное развитие перестало быть просто лозунгом для китайской автомобильной промышленности. Оно стало конкретным требованием, совместно формируемым политическим курсом, регуляторным давлением и рыночной динамикой.

На этом фоне одновременно разворачиваются несколько тенденций:

-Рост внутреннего рынка замедляется, отрасль вступает в фазу структурной перестройки.

-Проникновение новых энергетических автомобилей продолжает расти, но конкуренция заметно обостряется.

-Появляются явные сигналы «анти-инволюции», сопровождаемые ужесточающимся и более устойчивым регуляторным надзором.

-Выход на глобальный уровень стал общим консенсусом, даже несмотря на растущую неопределенность в глобальной среде.

-ИИ и программное обеспечение глубоко внедряются, преобразуя автомобильную продукцию и переопределяя границы автомобильной промышленности.

Таким образом, период «15-й пятилетки» — это не продолжение прежней логики роста. Он представляет собой фазу системной перестройки для китайской автомобильной промышленности.