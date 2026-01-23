Baltijas balss logotype
Стало известно о потерявшем управление танкере с российской нефтью 0 609

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о потерявшем управление танкере с российской нефтью
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море.

Танкер «Прогресс» с российской нефтью потерял управление в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, на танкере в данный момент перевозится около 730 тысяч баррелей российской экспортной нефти Urals. Судно находится под санкциями из-за перевозки энергоресурсов из России.

Согласно данным отслеживания в распоряжении агентства, «Прогресс» прошел Алжир 21 января, после чего внезапно повернул на север и сошел с судоходных маршрутов. Утром 22 января его навигационный статус сменился на «Не управляется», а скорость упала примерно до одного узла (1,85 километра в час — прим.). В настоящее время судно медленно дрейфует в восточном направлении.

Читайте нас также:
#катастрофа #нефть #санкции #экспорт #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
