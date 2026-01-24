Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайский хайтек обеспечил стране рекордный торговый профицит в 1 200 000 000 000 долларов 0 826

Бизнес
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мегаполисы Поднебесной обещают отличный стиль жизни.

Мегаполисы Поднебесной обещают отличный стиль жизни.

Экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью вырос на 5,5%.

Согласно таможенным данным, профицит увеличился за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении. Китай по итогам 2025 года зафиксировал крупнейший в мире торговый профицит.

Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло до рекордных почти 1,2 трлн долларов, так как экспорт в другие страны компенсировал замедление поставок в США в неспокойном для мировой торговли году.

Экспорт вырос на 5,5% в 2025 году до 3,77 триллиона долларов, а импорт за год не изменился и составил 2,58 триллиона долларов.

Согласно данным таможенной службы, профицит был увеличен за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении. Импорт в декабре вырос на 5,7% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским ростом на 1,9%.

Профицит вырос за счет высокотехнологичных товаров: почти на треть (27%) увеличился экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей, промышленного оборудования и роботов – на 13%.

Экономисты ожидают, что экспорт продолжит поддерживать экономику Китая в этом году, несмотря на торговые трения и геополитическую напряженность.

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность и активизировал торговую борьбу со второй по величине экономикой мира, экспорт Китая в США резко сократился, однако продажи на другие рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы с лихвой компенсировали это сокращение.

По словам аналитиков, высокий мировой спрос на компьютерные чипы и другие устройства, а также материалы, необходимые для их производства, входил в число категорий, которые поддержали рост китайского экспорта.

Другие страны опасаются, что поток дешевого импорта наносит ущерб местной промышленности.

Эксперты объясняют, что цель экономической политики Пекина - увеличение расходов потребителей и предприятий. Одна из основных стратегий Пекина - выплата субсидий, побуждающих людей выбрасывать старые бытовые приборы и автомобили и заменять их новыми, более энергоэффективными моделями.

По словам Ван Цзюня, заместителя министра таможенного управления Китая, несмотря на то, что показатели прошлого года превзошли все ожидания, в 2026 году Пекин столкнется с "тяжелыми и сложными" условиями внешней торговли.

Однако Цзюнь не теряет оптимизма, заявляя, что "основы внешней торговли Китая остаются прочными".

"Мы по-прежнему ожидаем, что экспорт будет выступать в качестве основного драйвера роста в 2026 году", - сказала Жаклин Ронг, главный экономист по Китаю в BNP Paribas.

Читайте нас также:
#импорт #торговля #промышленность #экспорт #субсидии #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вывоз нефтепродуктов из Латвии подозрительно подскочил
Изображение к статье: Экономика ФРГ растет за счет инвестиций в инфраструктуру и ВПК Иконка видео
Изображение к статье: Самым богатым «оружейным бароном» в мире оказался чех – его состояние сравнимо с годовым ВВП Латвии
Изображение к статье: Стало известно о потерявшем управление танкере с российской нефтью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео