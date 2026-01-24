Согласно таможенным данным, профицит увеличился за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении. Китай по итогам 2025 года зафиксировал крупнейший в мире торговый профицит.

Положительное сальдо торгового баланса Китая выросло до рекордных почти 1,2 трлн долларов, так как экспорт в другие страны компенсировал замедление поставок в США в неспокойном для мировой торговли году.

Экспорт вырос на 5,5% в 2025 году до 3,77 триллиона долларов, а импорт за год не изменился и составил 2,58 триллиона долларов.

Согласно данным таможенной службы, профицит был увеличен за счет роста объемов торговли в декабре: экспорт вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, что лучше оценок экономистов и выше ноябрьского роста на 5,9% в годовом исчислении. Импорт в декабре вырос на 5,7% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским ростом на 1,9%.

Профицит вырос за счет высокотехнологичных товаров: почти на треть (27%) увеличился экспорт электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей, промышленного оборудования и роботов – на 13%.

Экономисты ожидают, что экспорт продолжит поддерживать экономику Китая в этом году, несмотря на торговые трения и геополитическую напряженность.

С тех пор как президент США Дональд Трамп вступил в должность и активизировал торговую борьбу со второй по величине экономикой мира, экспорт Китая в США резко сократился, однако продажи на другие рынки Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы с лихвой компенсировали это сокращение.

По словам аналитиков, высокий мировой спрос на компьютерные чипы и другие устройства, а также материалы, необходимые для их производства, входил в число категорий, которые поддержали рост китайского экспорта.

Другие страны опасаются, что поток дешевого импорта наносит ущерб местной промышленности.

Эксперты объясняют, что цель экономической политики Пекина - увеличение расходов потребителей и предприятий. Одна из основных стратегий Пекина - выплата субсидий, побуждающих людей выбрасывать старые бытовые приборы и автомобили и заменять их новыми, более энергоэффективными моделями.

По словам Ван Цзюня, заместителя министра таможенного управления Китая, несмотря на то, что показатели прошлого года превзошли все ожидания, в 2026 году Пекин столкнется с "тяжелыми и сложными" условиями внешней торговли.

Однако Цзюнь не теряет оптимизма, заявляя, что "основы внешней торговли Китая остаются прочными".

"Мы по-прежнему ожидаем, что экспорт будет выступать в качестве основного драйвера роста в 2026 году", - сказала Жаклин Ронг, главный экономист по Китаю в BNP Paribas.