Компания Anker разработала первую в мире гибридную ИИ-систему резервного питания, ориентированную на домашнее использование. Комплекс Solix E10 призван полностью избавить домовладельцев от беспокойства во время сбоев в центральной энергосистеме, обеспечивая автономную работу всех устройств в доме в течение нескольких суток. В состав E10 входят несколько ключевых компонентов: инвертор, модульные аккумуляторные блоки, солнечные батареи и генератор, способный работать на пропане, природном газе и бензине.

В случае сбоя в центральной сети, переключение на Solix E10 происходит всего за 20 миллисекунд, что делает переход незаметным для пользователя и даже не требует перезагрузки таких чувствительных устройств, как Wi-Fi-роутеры или медицинское оборудование. Также доступен более бюджетный вариант — блок Smart Inlet Box для ручного переключения.

Все компоненты размещены в цельнометаллических корпусах, устойчивых к атмосферным воздействиям. Они выдерживают температуры от -20 до +55 градусов Цельсия, могут штабелироваться и крепиться к стене, что делает их безопасными для использования в зонах, подверженных затоплению. Аккумуляторные модули емкостью 6 кВт·ч каждый заряжаются как от сети, так и от солнечных панелей. Модули можно объединять в цепочки, достигая общей емкости до 90 кВт·ч. Генератор включается автоматически, когда требуется поддержать заряд аккумуляторов.

Один блок E10 выдает мощность до 37,2 кВт. При подключении второго блока суммарная мощность возрастает до 66 кВт. Также предусмотрена функция турбо-выхода, позволяющая кратковременно обеспечивать питание оборудования мощностью до 10 кВт на один блок в течение 90 минут. По оценкам Anker, система с максимальной емкостью аккумуляторов в 90 кВт·ч может обеспечивать работу всех розеток в стандартном доме в течение трех дней, а при экономном использовании этот срок может быть продлен до 15 суток.

Продажи стартуют 4 февраля, но уже сейчас можно оформить предзаказ. Базовая конфигурация, включающая инвертор и один аккумулятор, оценивается в 4299 долларов. Комплект с генератором и автоматической док-станцией Power Dock обойдется в 7399 долларов.

Фирма была основана Стивеном Янгом (Бывшим инженером Google) в 2011 году. Штаб-квартира - Чанша, Хунань, Китай. Продукция: Зарядные устройства (сетевые, автомобильные), павербанки, наушники, колонки, хабы, кабели, 3D-принтеры, аксессуары для смартфонов и умные домашние устройства.