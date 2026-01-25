Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему во Франции наступил яичный голод 0 521

Бизнес
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод

Куры-несушки должны выращиваться на открытом воздухе, а не в клетках.

Вот уже несколько дней все французские сми рассказывают о перебоях с поставками куриных яиц. Нехватку яиц журналисты объясняют, главным образом, возросшим спросом. С одной стороны, это эффект моды: употребление белка стало модным трендом. В соцсетях набирают популярность диеты, богатые белком. Спортсмены и инфлюенсеры пропагандируют богатую белком диету среди своих подписчиков. С другой стороны, спрос на яйца возрос на фоне снижения покупательной способности населения: люди не могут позволить себе покупать мясо и птицу так часто как раньше и заменяют животный белок в своем рационе яйцами.

Французы потребляют более 220 яиц на человека в год. Это означает дополнительную потребность в 300 миллионах яиц ежегодно. Франция остаётся ведущим европейским производителем. В 2024 году Франция произвела почти 15,5 миллиардов яиц. Объемы производства яиц растут, но недостаточно быстро. Для удовлетворения спроса необходимо ежегодно добавлять один миллион кур-несушек к уже имеющимся во Франции 47 миллионам.

Кроме того, отрасль переживает масштабную трансформацию с чёткой целью: почти все куры-несушки должны выращиваться на открытом воздухе, а не в клетках. Это подразумевает строительство новых курятников и множество других улучшений.

В ожидании увеличения производства использование импорта остаётся ограниченным, поскольку большинство стран Европейского союза испытывают аналогичный дефицит. Есть, конечно, дешевые инкубаторные яйца с Украины, но их используют в основном в пищевой промышленности, а не продают в розницу.

В текущем месяце дефицит яиц усугубился из-за снегопадов, затруднивших поставки между регионами, а также возросшим спросом на яйца для праздничной выпечки. Кстати, в прошлом году дефицит яиц некоторые сми объясняли приходом Рамадана, это вызвало шквал критики в адрес журналистов.

Читайте нас также:
#Франция #сельское хозяйство #мода #экология #производство #питание #дефицит #яйца
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Владельцы легендарной Leica пытаются продать свою компанию
Изображение к статье: Стоимость серебра впервые стала трехзначной
Изображение к статье: В Дании набирает популярность народный бойкот товаров из США
Изображение к статье: С чего бы это – в Латвии вдруг упали цены на говядину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему медленный секс становится новым интимным трендом
Люблю!
Изображение к статье: Трампа могут «уволить»?! Раскрыта причина перемены позиции США по захвату Гренландии
В мире
Изображение к статье: В США назвали модернизацию русского «Адмирала Нахимова» политическим театром
В мире
Изображение к статье: Мировые рынки в состоянии шока после событий в Японии – Bloomberg
Бизнес
Изображение к статье: Дайте мне денег во имя Бога! Пастор призвал прихожан отдать последнее
Lifenews
Изображение к статье: Феноменальное дитя на фоне культового здания. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему медленный секс становится новым интимным трендом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео