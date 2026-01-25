Вот уже несколько дней все французские сми рассказывают о перебоях с поставками куриных яиц. Нехватку яиц журналисты объясняют, главным образом, возросшим спросом. С одной стороны, это эффект моды: употребление белка стало модным трендом. В соцсетях набирают популярность диеты, богатые белком. Спортсмены и инфлюенсеры пропагандируют богатую белком диету среди своих подписчиков. С другой стороны, спрос на яйца возрос на фоне снижения покупательной способности населения: люди не могут позволить себе покупать мясо и птицу так часто как раньше и заменяют животный белок в своем рационе яйцами.

Французы потребляют более 220 яиц на человека в год. Это означает дополнительную потребность в 300 миллионах яиц ежегодно. Франция остаётся ведущим европейским производителем. В 2024 году Франция произвела почти 15,5 миллиардов яиц. Объемы производства яиц растут, но недостаточно быстро. Для удовлетворения спроса необходимо ежегодно добавлять один миллион кур-несушек к уже имеющимся во Франции 47 миллионам.

Кроме того, отрасль переживает масштабную трансформацию с чёткой целью: почти все куры-несушки должны выращиваться на открытом воздухе, а не в клетках. Это подразумевает строительство новых курятников и множество других улучшений.

В ожидании увеличения производства использование импорта остаётся ограниченным, поскольку большинство стран Европейского союза испытывают аналогичный дефицит. Есть, конечно, дешевые инкубаторные яйца с Украины, но их используют в основном в пищевой промышленности, а не продают в розницу.

В текущем месяце дефицит яиц усугубился из-за снегопадов, затруднивших поставки между регионами, а также возросшим спросом на яйца для праздничной выпечки. Кстати, в прошлом году дефицит яиц некоторые сми объясняли приходом Рамадана, это вызвало шквал критики в адрес журналистов.