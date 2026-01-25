Каким образом в нашей столице просто-таки волшебным образом появляются новостройки там, где совсем недавно был невзрачный пустырь или даже зеленый лесочек?

Все секреты землеотвода и прочих юридических нюансов, связанных с девелоперским бизнесом, знают в думском Комитете по городскому имуществу. Его видеозаписи на муниципальном портале не входят в хиты просмотров, хотя там немало интересненького…

«В целях упорядочения правоотношений»

В частности, на первом в 2026 году заседании, председатель Комитета Дайнис Лоцис (Национальное объединение) призвал «работать в едином коллективе». И тут же передал слово заместителю председателя Комиссии по приватизации жилых домов самоуправления Риги Нормундсу Бейнаровичсу. Тот тут же внес на рассмотрение проект решения о территории между улицами Дзелзавас и Вайдавас как «функционально необходимого участка земли для многоквартирного жилого дома».

Депутатам следовало утвердить т.н. тематическое планирование, опираясь на закон, правила Кабинета Министров N 522 и Обязывающие правила РД N 177. Пересмотр производился – «в целях упорядочения правоотношений принудительной аренды земли».

Здесь стоит отметить, что речь шла об участке площадью 2,5 гектара – но состоящего из 13 кадастровых единиц (7 принадлежат физическими или юридическим лицам, 5 – городу, и 1 находится в процессе приватизации). Такая вот у нас, в Пурвциемсе – к коему уже скоро 33 года принадлежит и Ваш автор – чересполосица.

Не больше 6 этажей

В документах указывалось, что данная территория «есть функциональная зона, которую определяет… широкий спектр смешанного пользования. Либо которую используют или планируют развивать как центр окраины». «Данные территории первично обеспечивают жилищные и публичные функции для необходимого качества городской среды. Производственные функции ограниченные».

В данном месте можно строить здания до 6 этажей, причем 40% земли должно быть отдано под зеленые насаждения. Уже сейчас здесь расположено 6 многоквартирных зданий, из коих только 1 принадлежит муниципальному Rīgas namu pārvaldnieks; по 2 – обществам владельцев квартир Vaidaviete и Selectum home; и еще 1 – кооперативному обществу квартировладельцев Nākotne. Государственное Sadales tīkls владеет трансформаторной подстанцией.

Кроме того, в квартал ведет подъездная дорога – а именно, «дорога, которая не имеет границ красных линий улиц, в том числе дорога к домам и дорога коммерсантов, пересекающая одну или несколько земельных единиц, обеспечивая подъезд к одной или нескольким единицам земли, зданиям, другим сооружениям или их группам, в том числе внутри кварталов, и которую можно определить как дорожный сервитут в понимании Гражданского закона».

В историческом контексте

А вот как ситуацию Комиссия по приватизации видит в общем и целом:

«Построенные в советское время микрорайоны многоэтажек есть существенный элемент в структуре расселения Риги, так как в этих районах проживает более 60% рижского населения, а их застройка составляет около 40% жилого фонда города. После возвращения независимости в процессе восстановления права собственности право на землю было восстановлено в их исторических границах. А строительство сооружений в период оккупации происходило, не считаясь с историческими границами земли. Таким образом, часто складывалась ситуация, что одно сооружение находится на нескольких земельных единицах, а также зачастую только часть этих земельных единиц необходима для эксплуатации сооружения. При разработке проектов привлекаемых земельных участков (упрощенные детальные планировки) определены функционально необходимые для многоквартирных жилых домов границы земельных участков…»

Дело, конечно, хорошее – только вот почему так долго? Ведь, если верить документу, процесс был начат аж в 1999 году.

А вот для того, чтобы проголосовать «за», причем единогласно, 8 участникам Комитета Рижской Думы по городскому имуществу, потребовалось около… 1 минуты. Ни одного вопроса господину Бейнаровичсу задано – не было. Будем надеяться (надежда умирает последней!), что коллеги хотя бы мельком ознакомились с шедевральным 116-страничным описанием данного квартала.

По-хорошему говоря, это какое-то даже неуважение. Не говоря уж про жильцов, но про тружеников приватизационного органа РД, которые столько старались. Надо было бы на месте провести выездное заседание, что ли. Хотя ныне вся земля – под снегом, но, тем не менее, лучше один раз увидеть.

Вопросы без ответов

И тогда появились бы резонные вопросы – к примеру, почему, если на функциональной земле у дома по ул. Дзелзавас 21 имеется 76-процентная интенсивность зеленых насаждений (напомним, при минимуме в 40%), то на 70 квартир полагается всего 49 машиномест. Зато целых 70 веломест!

Кстати, не все, что положено, выполняется. «На земельном участке, функционально необходимом для мноквартирного жилого дома, не построены автостоянки (для размещения транспортных средств используют зеленую зону на обочине подъездной дороги)».

Как-то не годится подобный подход для участка, который – см. выше – предполагается сделать «центром окраины». Было бы, конечно, здорово, если бы среди участников Комитета по городскому имуществу оказался бы житель Пурчика, и намекнул бы, что за дела там. К примеру, что участок «не соответствует доступу пожарной техники, так как в некоторых местах ширина подъездных путей составляет менее 3,5 м».

А вот еще выдающийся шедевр бюрократического сленга: «самовольно протоптанные пешеходные тропки между многоквартирными жилыми домами». Собственно, не вы же строили, не вы живете, кунги. Если за 60 лет – а таков возраст этих кирпичных «хрущевок» – жители ходят привычными маршрутами, то, выходит, не зарастет народная тропа. Пора бы уже взять асфальтовый каточек и – окультурить.

Чиновник любит поиграть

Но, опять-таки, для разговоров про все про это у наших депутатов нет времени. Им же надо спешить делать свои видеоролики, тщеславия ради.

И такая ситуация только выгодна чиновникам, которые, выходит, и управляют в реальности столицей, тогда как избранные должностные лица выполняют функции статистов. К слову, в своей должности Н.Бейнаровичс служил еще при мэре Н.Ушакове, а политические взгляды обозначил скромными пожертвованиями партии тогдашнего вице-мэра А.Америкса «Честь служить Риге».

Думается, не обеднеет – ибо в 2024 году доходы на рабочем месте у господина Бейнаровичса составили 39 425,34 евро, а еще он получил, судя по декларации должностного лица для СГД, «подарки» от SIA Olympic Casino Latvia – 1387,02 евро, и от Olybet Latvia – 1590,33 евро, а также выигрыш от Latvijas Loto – 111,40 евро. Что ж – кому-то везет в игровых залах и лотереях…