Карьерный рост – уже не самое важное в жизни немцев. Согласно исследованию центра Kofa при Институте немецкой экономики, в 2025 году в стране оставались незаполненными около 28 тысяч руководящих вакансий. Это в 2 раза больше, чем 10 лет назад.

По словам автора исследования, Регины Флаке, такая ситуация вызывает тревогу:

«Отсутствие управленцев особенно болезненно для компаний, ведь именно руководители обеспечивают стабильность и эффективность бизнес-процессов».

Нехватка менеджеров среднего и высшего звена уже становится системной проблемой немецкой экономики.

Почему немцы не хотят руководить

Исследование показало, что большинство работников сознательно отказываются от карьерного роста, утверждает br.de.

Среди 3100 опрошенных без руководящих функций лишь 14% согласились бы занять начальственную должность. Еще 40% рассматривают это только при особых обстоятельствах, а 43% полностью исключают такой вариант.

Главные причины отказа от карьеры:

-слишком большая нагрузка и стресс (77%);

-нежелание брать дополнительную ответственность (75%);

-страх потерять личное время (73%);

-сомнение в достаточном росте дохода (48%);

-опасения испортить отношения с коллегами (48%).

По словам Регины Флаке, руководящие должности больше не воспринимаются как награда. Если раньше карьера ассоциировалась с признанием и престижем, то теперь многие видят в ней жертву личного баланса ради должности.

Деньги больше не решают

Интересно, что мотивация к карьерному росту у тех, кто все же готов стать начальником, остается традиционной. 95% опрошенных хотят повышения ради большей зарплаты, а 85% — ради влияния и самостоятельности в принятии решений.

Однако даже эти стимулы перестают работать, если не удается сохранить равновесие между работой и личной жизнью.

«Фирмы должны предлагать руководителям гибкие форматы работы, — говорит Флаке. — В первую очередь это касается женщин и сотрудников на неполной ставке. Они готовы взять на себя ответственность, если смогут частично работать из дома или в гибком графике».

Что могут сделать работодатели

Чтобы повысить привлекательность управленческих должностей, компаниям стоит поменять подход к развитию персонала. Исследователи Kofa предлагают не заставлять сотрудников «прыгать в холодную воду», а помогать им постепенно привыкнуть к новой роли.

Как бизнес может мотивировать будущих руководителей:

-предлагать промежуточные позиции — заместителя или руководителя небольшого отдела;

-развивать систему наставничества и коучинга для новых лидеров;

-вводить гибкие графики и частичную занятость на управленческих должностях;

-обучать сотрудников управленческим навыкам заранее.

Такие шаги позволяют уменьшить страх перед ответственностью и снизить нагрузку, которая отпугивает потенциальных руководителей.

Меняется отношение к работе и статусу

Регина Флаке отмечает, что современные работники ищут не карьеру, а баланс. Если раньше должность начальника означала стабильность, престиж и уважение, то сегодня люди ценят время, здоровье и личные границы.

С одной стороны, компании испытывают кадровый голод. С другой — работники все чаще выбирают гибкие формы занятости, отказываясь от традиционной иерархии. Этот сдвиг особенно заметен среди молодых специалистов и женщин, для которых работа — лишь часть жизни, а не главный приоритет.

Будущее управленческих позиций

Эксперты считают, что компании, которые смогут адаптировать руководящие роли под новые реалии, выиграют в борьбе за кадры. Гибкие графики, менторство и поддержка при переходе на управленческую должность помогут сократить дефицит менеджеров и сделать карьеру снова привлекательной.

«Вопрос не в том, хотят ли люди быть руководителями, — подчеркивает Флаке. — Вопрос в том, как компании помогут им сочетать лидерство и личную жизнь».