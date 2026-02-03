Baltijas balss logotype
Илон Маск объединил компании SpaceX и xAI 0 74

Бизнес
Дата публикации: 03.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Илон Маск объединил компании SpaceX и xAI

Разработчик технологии искусственного интеллекта и создатель чат-бота Grok xAI вольется в компанию SpaceX и будет привлечен к созданию мощного вычислительного центра в космосе, объявил Илон Маск.

Американский мультимиллиардер Илон Маск объединил свою компанию SpaceX, специализирующуюся на космических технологиях, с фирмой xAI, которая занимается развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном от имени основателя SpaceX на сайте предприятия в понедельник, 2 февраля, пишет DW.

Согласно документу, SpaceX и xAI совместно создадут в космосе мощный вычислительный центр, огромные потребности в энергии которого будут компенсироваться за счет энергии Солнца. В перспективе это поможет создать и финансировать "самостоятельно расширяющиеся базы на Луне, целую цивилизацию на Марсе и, в конечном итоге, совершить экспансию во Вселенную", прогнозирует Маск.

Reuters: Крупнейшая сделка в сфере цифровых технологий

Компания xAI, кроме прочего, разработала чат-бот Grok. Агентство Bloomberg оценило капитализацию SpaceX и xAI после слияния в 1,25 трлн долларов (в пересчете почти 1,1 трлн евро). Это крупнейшая сделка в сфере цифровых технологий, подчеркивает агентство Reuters. Со ссылкой на анонимный источник оно уточняет, что за каждую акцию в этом предприятии инвесторы xAI получат 0,1433 акции SpaceX.

Между тем слияние SpaceX и xAI еще должно быть одобрено регуляторами, учитывая господствующую роль Илона Маска в руководстве компаниями и возможный конфликт интересов, указывается в публикации. Поскольку SpaceX выполняет ряд договоров с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также американским Минобороны общей стоимостью в несколько миллиардов долларов, необходима проверка соблюдения интересов национальной безопасности.

Читайте нас также:
#космос #Илон Маск #финансы #искусственный интеллект #spacex #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
