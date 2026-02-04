Baltijas balss logotype
Американцы отказываются возвращаться в офисы: здание в Чикаго удалось продать лишь со скидкой в 87 процентов 0 278

Бизнес
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американцы отказываются возвращаться в офисы: здание в Чикаго удалось продать лишь со скидкой в 87 процентов

Офисное здание в Чикаго было продано примерно на 87% дешевле, чем было куплено до пандемии коронавируса, что свидетельствует о резком падении стоимости коммерческой недвижимости в одном из крупнейших городов США, сообщает Bloomberg.

22-этажное здание было куплено за 41 млн долларов совместным предприятием нью-йоркской компании 601W Companies и David Werner Real Estate Investments.

В 2018 году продавец — компания Brookfield Asset Management — заплатил за башню 306 млн долларов.

Уровень вакантных площадей в здании площадью 1,4 млн квадратных футов (130 тыс. квадратных метров) составляет примерно 53%.

Стоимость офисной недвижимости восстанавливается после пандемии медленно по всей Америке, но Чикаго пострадал особенно сильно. В четвертом квартале 2025 года уровень вакантных офисных площадей в городе вырос примерно до 27%, по данным брокерской компании Cushman & Wakefield.

Офисный рынок США проживает кризис: три последних года уровень вакантных площадей растет, что приводит к банкротству крупных инвесторов. Среди причин выделяют в том числе отказ американцев возвращаться с дистанционного формата работы.

#недвижимость #инвестиции #банкротство #бизнес #пандемия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео