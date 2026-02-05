Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оператор газа Conexus уволил четырех граждан России и Беларуси 1 779

Бизнес
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Оператор газа Conexus уволил четырех граждан России и Беларуси

Оператор единой системы передачи и хранения газа АО "Conexus Baltic Grid" прекратил трудовые отношения с четырьмя гражданами России и Беларуси в соответствии с законом о национальной безопасности, сообщила представитель предприятия Даце Балтабола.

Она добавила, что сотрудникам были выплачены все компенсации за отработанное время и неиспользованный отпуск в соответствии с законом о труде.

Балтабола подчеркнула, что деятельность "Conexus" строго регламентирована законодательством, и безопасность является приоритетом для компании, чтобы обеспечить защиту критической инфраструктуры и непрерывность бизнеса.

Представители "Latvenergo", "Augstsprieguma tīkls" и "Gaso" сообщили агентству ЛЕТА, что в этих компаниях не работают граждане России и Беларуси.

Cогласно закону о национальной безопасности, граждане России и Беларуси не могут работать на предприятиях критической инфраструктуры, если работа связана с доступом к информации или технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры.

Такая работа разрешается только в исключительных случаях и с особого разрешения органов безопасности.

Читайте нас также:
#безопасность #национальная безопасность #Беларусь #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Указанные компании и рижские тоже во время барановируса уволили непривытых, правда потом извинились и приняли обратно.

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В стране по-прежнему требуется много работников с низкой квалификацией. Иконка видео
Изображение к статье: По расчетам министра airBaltic прекратит работу, если до 30 июня не найдет деньги
Изображение к статье: Директор по коммерческой деятельности Vantaan Energia Калле Патомери говорит, что на первом этапе на новый мусоросжигательный завод планируют привозить опасные отходы из стран Северной Европы. Иконка видео
Изображение к статье: Падение цен на китайский импорт затронет и латвийские предприятия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео