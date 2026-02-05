В то же время объемы импорта из этой страны после спада в 2023 году в третьем квартале 2025 года существенно выросли и даже превысили пиковый уровень 2022 года.

Китай является третьим по величине торговым партнером ЕС по экспорту (8,3%) и крупнейшим партнером по импорту (21,3%). Как отмечает главный экономист "Swedbank" Лива Зоргенфрейя, снижение цен не китайские товары не является уникальным именно для Европы, а отражает более широкую тенденцию снижения цен экспортных китайских товаров на протяжении почти трех лет. По словам экономиста, за последний год дополнительной причиной снижения цен стали и введенные США тарифы, которые ограничивают возможности Китая продавать товары в эту страну, в результате чего экспорт Китая в США в прошлом году уменьшился почти на 28%. Однако Китай, предлагая очень привлекательные цены, сумел удержать общие темпы роста экспорта, увеличив поставки на другие рынки, в том числе в ЕС, где рост составил более 10%. Такая ценовая политика Китая - плохая новость для европейских производителей.

"Китай ведет экспансию, особенно в странах Азии, а также в Европе, а в США экспорт Китая уменьшатся из-за тарифов. И это только начало, потому что экономика Китая и внутренний спрос больше не растут так быстро, как раньше. Это означает, что внутренний рынок уже не способен абсорбировать производственные мощности и выпущенную продукцию в такой же мере, как раньше. Поэтому стремление Китая экспортировать будет еще сильнее, а он уже и так является крупным экспортером в мировом масштабе. Китай агрессивно будет продвигаться на все рынки, куда только сможет", - прогнозирует руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

В настоящее время Китай из производителя дешевых товаров превратился в поставщика технологически сложной, высококачественной продукции и серьезного конкурента для европейских производителей высокотехнологичных товаров.