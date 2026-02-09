Baltijas balss logotype
Частная компания заработала 500 млн долларов на обвале цен на серебро 0 15501

Бизнес
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Частная компания заработала 500 млн долларов на обвале цен на серебро

Китайская трейдинговая компания Zhongcai Futures заработала более $500 млн на ставках против серебра после обвала цен на этот драгоценный металл, пишет Financial Times.

По подсчетам газеты на основе данных Шанхайской фьючерсной биржи, Zhongcai Futures зафиксировала прибыль более чем ¥3,6 млрд ($519 млн) утром 6 февраля после наращивания коротких позиций по серебру в конце января.

По состоянию на 2 февраля Zhongcai Futures сформировала медвежью позицию по фьючерсам на серебро на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, SHFE), эквивалентную примерно 484 т металла.

По ценам на 4 февраля (серебро закрылось в этот день на уровне $84,395 за унцию) стоимость позиции превышала $1,5 млрд, уточнила Financial Times.

Рост прибыли Zhongcai Futures отражает выросшую в последнее время волатильность на рынке драгметаллов, особенно в Китае, где регулирующие органы пытаются сдерживать спекулятивную деятельность, пишет издание.

Кроме того, это говорит о том, что торговля золотом и серебром постепенно смещается в сторону Азии, где ажиотажный рост розничных инвестиций в эти металлы стал основной причиной скачка цен в январе.

В январе 2026 года цены на серебро взлетели более чем на 72%, достигнув 29 января исторического максимума на уровне $121,785 за унцию.

Однако после достижения рекордных максимумов рост на рынке драгоценных металлов сменился обвалом. 30 января серебро продемонстрировало самое большое дневное падение за всю историю, а золото — самое большое с 2013 года. В тот день фьючерсы на серебро упали на 31%. 6 февраля они обвалились еще на 16,71% и на минимуме достигли отметки $63,9 за унцию.

В целом с пика 29 января падение на рынке серебра достигло 47,5%.

#инвестиции #торговля #финансы #Азия #серебро #Китай
