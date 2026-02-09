Глава правительства завизировала отчет Суда Сатверсме за 2025 год – и теперь все могут удостовериться в преимущественно экономическом факторе его дел. Из 17 вынесенных приговоров за прошлый год,

Дело о преступно нажитом имуществе

В этом процессе с Судом Сатверсме схлестнулся сразу конгломерат юридических лиц – 1Dream OU, Rapiddeal Trade LTD, Beligand Trade Limited, Perfecta Middle East FZC, Croftland Business L.P., Glenson Commercial Inc., Mainfield Assets Corp., Wondermax Sales Inc., Hyroc Impex Ltd, а также лица физические — Джин Лин, Володимир Стрый и Елена Глазер.

Они судились по поводу 627-й статьи Уголовно-процессуального закона, которая, по мнению истцов, препятствует знакомиться с материалами судопроизводства по делам о преступно нажитом имуществе.

«Оспоренные нормы обеспечивали, чтобы прежде всего направляющее процесс лицо при проведении индивидуальной оценки имело право установить, в каком объеме позволять связанному с имуществом лицу ознакомиться с материалами дела. В свою очередь, если связанное с имуществом лицо с оценкой направляющего процесс лица не согласилось, оно имело право обратиться в суд, который осуществлял контроль законности...».

В связи с этим Суд Сатверсме постановил: оспариваемые нормы «обеспечивали справедливый баланс между принципом равноценных сторон возможностей и защитой тайны следствия и признал их соответствующими».

О правах иностранного коммерсанта на справедливый суд

Весьма редкий пример решения в пользу истца. Здесь зарубежные предприниматели — KASPIANLAB LP и ASG Resolution Capital, пожаловались на несоответствие 629-й статьи Уголовно-процессуального закона сразу же двум статьям нашей Сатверсме — а именно 1-й («Латвия есть независимая демократическая республика») и 92-й («Каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана в соответствии с законом. В случае необоснованного нарушения прав у каждого есть права на соответственное возмещение. У каждого есть права на помощь адвоката»).

Здесь высшая судебная власть ЛР решила, что старая 629-я статья не соответствовала Сатверсме, в связи с чем приговор окружного суда по делу истцов является «не имеющим силы с момента появления нарушения их основных прав».

Дело об арестах собственности и конфискациях

Та же самая компания KASPIANLAB LP, вместе с полутора десятками иностранных юридических и физических лиц, пожаловались на целых три статьи Уголовно-процессуального закона — 124-ю, 125-ю и 126-ю.

«В Латвии, – значится в отчете Суда Сатверсме, – было начато несколько отдельных уголовных процессов о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, в крупном размере. По всем упомянутым уголовным процессам направляющее процесс лицо арестовало имущество подателей заявлений, начало процесс о признании имущества полученным преступным путем и передало материалы процесса для принятия решения в суд. Окончательным постановлением суда во всех процессах имущество подателей заявлений признано полученным преступным путем и конфисковано в пользу государства».

Причем процессы происходили в новейшей правовой инстанции — Суде по экономическим делам.

Суд Сатверсме в своем вердикте указал: «Оспоренное регулирование как часть регулирования процесса о полученном преступным путем имуществе введено с целью обеспечить конфискацию полученного преступным путем имущества и в случаях, когда по объективным причинам невозможно вынести обвинительный приговор по основному уголовному процессу». Иск — отклонен.

Дело кредиторов

Иск AS 4finance касался применения ряда пунктов 4-й и 17-й статей Закона о подоходном налоге с предприятия — в данном случае, группы компаний, оказывающей услуги потребительского кредитования в Латвии и других государствах ЕС. «С дочерних предприятий она получает дивиденды, с которых в стране резиденции дочернего предприятия уже удержан подоходный налог с предприятий и которые истец далее выплачивает материнскому предприятию. Оспариваемой нормой истец лишен права хронологически снижать базу доплаты по подоходному налогу с предприятий на накопленные проходящие дивиденды».

Суд пришел к выводу, что данные дивиденды «в Латвии не облагаются повторно — ни налоговой надбавкой, ни подоходным налогом с предприятий». «В связи с этим оспариваемые нормы не нарушают права заявительницы на имущество». Потому дело постановил — прекратить.

Дело о EURIBOR

И опять в суд обратились заимодавцы, причем широко известные на рынке потребительского кредитования – SIA Finanza, AS DelfinGroup, SIA ViziaFinance, AS West Kredit и VIA SMS.

Они обжаловали Закон о подоходном налоге с предприятий — причем сразу нормы статей 4-й, 17-й, 52-й, 91-й и 105-й. В них, кроме прочего, предусматривались налоговые доплаты в связи с ростом прибыли за счет изменений ставок EURIBOR. Истцы — возражали, со ссылкой на конституционное право. 91-й статья Сатверсме гласит: «Все люди в Латвии равны перед лицом закона и суда. Права человека осуществляются без какой-либо дискриминации».

В 2017 году Сейм принял новую систему исчисления подоходного налога с предприятий, которая предполагала возможность его — отложить. «Целью соответственных изменений было способствовать развитию народного хозяйства».

Однако тут наши конституционные судьи не приняли во внимание желание кредиторов заработать лишнюю денюжку. «Сравнивая оказывающих услуги потребительского кредитования и кредитные учреждения, суд признал, что обе группы лиц находятся в различных обстоятельствах». Вот так — и иск отклонен!

Дела о курении и о вейпах

SIA Alfor, которое владеет десятками игровых залов по всей Латвии, пожаловалось на несоответствие конституционным нормам поправкам в Закон об обороте табачных изделий. Предприниматели с 1 января 2025 года более не имели возможности предоставить право курить в залах азартных игр — даже в специальных помещениях, которые бизнес оборудовал за свои деньги и на законных основаниях.

«Однако и такое финансовое ограничение считается соразмерным выгоде, которую в результате оспоренной нормы получат посетители, работники мест организации азартных игр и все общество», – вынес приговор Суд Сатверсме.

Тот же самый закон (только другие статьи) оспаривали SIA Pro Vape и MASS Industry SIA. Ароматизированные смеси и безтабачные никотиновые подушечки, в понимании истцов, не должны приравниваться к сигаретам.

Но судьи постановили, что тут «законодатель осознал ситуацию Латвии и отношение общества, доступные исследования, отзывы экспертов, практику других государств». Потому — оставить все, как решил Сейм.