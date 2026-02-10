Baltijas balss logotype
Экстремальные инвестиции: талибы Афганистана приглашают вложиться 0 180

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Редкий иностранец чувствует себя здесь комфортно.

Редкий иностранец чувствует себя здесь комфортно.

Для стимулирования развития Кабул активно предлагает льготы.

Власти Афганистана утвердили программу предоставления вида на жительство иностранным инвесторам, готовым вкладывать средства в экономику страны. Срок действия ВНЖ по новой схеме может составлять от одного до десяти лет, сообщило информагентство UFUQ со ссылкой на канцелярию вице-премьера Абдула Гани Барадара.

Для реализации инициативы Комитету по инвестициям было поручено определить конкретные категории инвесторов и продолжительность их проживания в зависимости от объема вложенных средств, а затем представить детальный отчет на следующем заседании комиссии.

Эта программа рассматривается как часть усилий правительства Афганистана по преодолению экономических трудностей в условиях международной изоляции. Согласно данным Всемирного банка, в 2023-2024 годах экономика страны демонстрировала рост, однако ей мешает резкое сокращение иностранной помощи, особенно со стороны США.

Для стимулирования развития Кабул активно предлагает льготы как местным, так и зарубежным инвесторам. По информации афганского министерства промышленности и торговли, пакет мер поддержки включает выделение земельных участков для индивидуального и промышленного строительства, освобождение от таможенных пошлин на ввоз одного автомобиля и промышленного оборудования, а также полное освобождение от налогов сроком на пять лет.

Ранее посол Афганистана в России сообщил, что власти двух стран ведут переговоры о массовом завозе афганских трудовых мигрантов на сельскохозяйственные работы в РФ. Пока квота на рабочих из этой страны, установленная российскими властями, не превышает 80 человек в год.

#сельское хозяйство #Афганистан #льготы #инвестиции #ВНЖ #развитие #трудовая миграция #экономика
