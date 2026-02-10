Власти Афганистана утвердили программу предоставления вида на жительство иностранным инвесторам, готовым вкладывать средства в экономику страны. Срок действия ВНЖ по новой схеме может составлять от одного до десяти лет, сообщило информагентство UFUQ со ссылкой на канцелярию вице-премьера Абдула Гани Барадара.

Для реализации инициативы Комитету по инвестициям было поручено определить конкретные категории инвесторов и продолжительность их проживания в зависимости от объема вложенных средств, а затем представить детальный отчет на следующем заседании комиссии.

Эта программа рассматривается как часть усилий правительства Афганистана по преодолению экономических трудностей в условиях международной изоляции. Согласно данным Всемирного банка, в 2023-2024 годах экономика страны демонстрировала рост, однако ей мешает резкое сокращение иностранной помощи, особенно со стороны США.

Для стимулирования развития Кабул активно предлагает льготы как местным, так и зарубежным инвесторам. По информации афганского министерства промышленности и торговли, пакет мер поддержки включает выделение земельных участков для индивидуального и промышленного строительства, освобождение от таможенных пошлин на ввоз одного автомобиля и промышленного оборудования, а также полное освобождение от налогов сроком на пять лет.

Ранее посол Афганистана в России сообщил, что власти двух стран ведут переговоры о массовом завозе афганских трудовых мигрантов на сельскохозяйственные работы в РФ. Пока квота на рабочих из этой страны, установленная российскими властями, не превышает 80 человек в год.