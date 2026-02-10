Baltijas balss logotype
Крупнейший девелопер России «Самолет» попросил у государства более полумиллиарда евро 0 226

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Самолетные" дома несут репутационные потери.

"Самолетные" дома несут репутационные потери.

Долевые участники строительства постоянно жалуются на компанию.

«Самолет» обратился в правительство с просьбой выделить льготный кредит на 50 млрд. рублей. Акционеры готовы предоставить блокпакет акций для участия в управлении с правом выкупа.

«Самолет» сталкивается с серьезными проблемами из-за массовых исков дольщиков (на 43 млрд руб.) за некачественный ремонт, что вынудило компанию обратиться в Генпрокуратуру. Основные риски включают снижение покупательской активности из-за высокой ипотечной ставки (21% в 2025 г.), задержки сдачи объектов и репутационный кризис (до 98% негатива).

Ключевые проблемы ГК «Самолет»

Финансовые и судебные риски: «Потребительский терроризм» — массовые взыскания компенсаций за отделку, при этом юрфирмы-оптовики ведут до 70% дел.

Спад спроса: Повышение ключевой ставки ЦБ до 21% фактически заморозило ипотечный рынок, на который приходилось до 80% сделок.

Проблемы с качеством и сроками: негатив в соцсетях связан с задержками сдачи жилья и низким качеством работ.

Законодательные ограничения: С 1 января 2025 года взыскания при разногласиях ограничены 3% от цены договора, а с марта разрешено использование собственных стандартов отделки, что, по мнению экспертов, может быть запоздалой мерой.

Смена руководства: компания дважды меняла гендиректора. Несмотря на эти факторы, ГК «Самолет» по-прежнему является одним из крупнейших застройщиков России.

#строительство #развитие #ипотека
