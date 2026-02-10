Карательная пошлина в размере 50 %, угрожавшая обрабатывающей промышленности страны, снизится до 18 %, что немного лучше, чем у ключевого конкурента Вьетнама (20 %). Это также скидка к 26 % ответной ставке, которую Трамп объявил для Индии в рамках своего пакета мер «День освобождения» в апреле прошлого года. В целом это отличный пиар-ход для премьер-министра Нарендры Моди, который может использовать его как пример того, что всё хорошее достается тем, кто умеет ждать.

Но прежде чем в Нью-Дели начнутся празднования, сделка, о которой Трамп заявил в социальных сетях и которая подтверждена Моди, должна быть подписана. Также необходимо прояснить, о чём на самом деле договорились лидеры двух стран – как в соглашении, так и в ходе телефонного разговора, который завершил сделку.

Для Индии угроза потери доступа к крупнейшему экспортному рынку оказалась не такой уж плохой новостью. Изоляционистское высокомерие, с которым министры и чиновники в Нью-Дели подходили к вопросам глобальной торговли, имело свои последствия. Давление со стороны отечественной промышленности, требующей найти альтернативу американскому потребителю, привело к заключению отдельных торговых соглашений с Великобританией и Европейским союзом. Переговоры по последнему соглашению велись на протяжении двух десятилетий. Некоторые из наиболее вопиющих нетарифных барьеров Индии, связанные с контролем качества, демонтируются.

Моди также начал налаживать отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые ухудшились после начала пограничных столкновений в 2020 году и усугубились из-за военной поддержки Китаем Исламабада во время конфликта между Индией и Пакистаном в прошлом году.

Но тут возникли проблемы. На протяжении трёх десятилетий Индия рассматривала США как своего основного покупателя не только текстиля, креветок, ювелирных изделий и других товаров, требующих больших трудозатрат, но и услуг в сфере программного обеспечения для белых воротничков. Атака администрации Трампа с двух сторон – на торговлю и рабочие визы для индийских специалистов в сфере технологий – подрывала более широкое сотрудничество. Это была не просто какая-то расплывчатая угроза: бюджет Нью-Дели на следующий финансовый год, опубликованный в воскресенье, вызвал на рынках беспокойство по поводу финансовых затрат на защиту экономики Индии от гнева Вашингтона.

Но ситуация должна улучшиться, а риск быть вытесненным из американской сферы влияния уменьшиться при условии, что все шероховатости, препятствовавшие заключению сделки, будут устранены. Но так ли это? В сообщении Трампа говорится, что Моди «согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы». Однако в подтверждении соглашения со стороны Моди ничего не говорится о российской нефти. Согласился ли он на немедленное прекращение закупок или на поэтапное сокращение?

Этан, побочный продукт добычи сланцевого газа в США, привлекателен в качестве сырья для нефтехимического бизнеса магната Мукеша Амбани. Его нефтеперерабатывающий завод также может перерабатывать тяжелую венесуэльскую нефть. Но когда дело доходит до поставок бензина и дизельного топлива 1,4 миллиарда потребителей, разрешат ли государственным индийским нефтеперерабатывающим заводам перейти на иранскую нефть, если Трамп пригрозит ввести 25-процентную пошлину для стран, ведущих бизнес с Тегераном? Реальные контуры соглашения между Трампом и Моди могут иметь последствия не только для энергетической безопасности Индии, но и для мирового рынка нефти и газа.

Трамп заявил, что Индия «будет стремиться к снижению тарифов и нетарифных барьеров в отношении Соединённых Штатов до НУЛЯ», а также будет закупать «американские энергетические, технологические, сельскохозяйственные, угольные и многие другие товары на сумму БОЛЕЕ 500 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ».

Являются ли системы вооружения частью соглашения о снижении традиционной зависимости Индии от Москвы? Будет ли предоставлен неограниченный доступ к передовым чипам искусственного интеллекта? Будет ли разрешено американским платформам электронной коммерции, таким как Amazon.com Inc., иметь собственный ассортимент? Опять же важны детали.

Возьмём, к примеру, сельское хозяйство. Смягчит ли Моди запрет на генетически модифицированные продовольственные культуры, которые нельзя выращивать в стране? Индия ежегодно смешивает с бензином 10 миллиардов литров (2,6 миллиарда галлонов) этанола – этого достаточно, чтобы поглотить значительную часть кукурузы, собранной на Среднем Западе США. Но индийским автомобилистам будет непросто смириться с топливом из американской кукурузы в их бензобаках.

Трудно проповедовать преимущества свободной торговли местным фермерам, когда им не позволяют извлекать из неё выгоду. После 2022 года правительство вынудило индийских производителей пшеницы уйти с мирового рынка, чтобы прокормить местное население. За исключением недавнего разового случая, этот запрет на экспорт всё ещё действует. Оппозиционные партии будут особенно пристально следить за тем, как Моди помогает сельскому хозяйству.

Нью-Дели заключил с Брюсселем выгодную сделку, предусматривающую более либеральный визовый режим для индийских студентов, желающих работать в Европе. Причина очевидна. Поскольку США занимают жёсткую позицию в отношении работников-иностранцев, индийским политикам и чиновникам нужна была альтернатива. Не только для их сограждан, но и для будущего их собственных детей за пределами страны.

Однако для них, а также для сторонников Моди из городского среднего класса привлекательность американского рынка труда не ослабевает, несмотря на ужесточение иммиграционного и таможенного контроля. Поскольку на долю индийцев приходится 70 % рабочих виз H-1B, любая уступка Трампа в отношении платы в размере 100 000 долларов за нового сотрудника будет на руку Моди при условии, что ему удастся этого добиться.