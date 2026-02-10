Налоговые поступления в 2025 году составили 15,173 миллиарда евро, что на 194 миллиона евро или 1,3% меньше, чем планировалось, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

В то же время налоговые поступления в 2025 году были на 768,8 миллиона евро или 5,3% больше, чем в 2024 году.

В общий государственный бюджет в 2025 году поступило 14,369 миллиарда евро налогов, что на 183,3 миллиона евро или 1,3% меньше запланированного.

В частности, в государственный бюджет поступило 11,948 миллиарда евро налогов — на 202,8 миллиона евро или 1,7% меньше плана, а в бюджеты самоуправлений — 2,421 миллиарда евро, что на 19,5 миллиона евро или 0,8% больше плана.

В схему накопительных пенсий в прошлом году поступило 803,8 миллиона евро, что на 10,7 миллиона евро или 1,3% меньше, чем планировалось.

Больше всего в прошлом году собрано с взносов социального страхования — 5,618 миллиарда евро, что на 1% меньше плана.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) составили 4,1 миллиарда евро — на 3,4% меньше плана, а поступления от подоходного налога с населения (ПНН) — 2,768 миллиарда евро, что на 1,2% больше запланированного.

Поступления от акцизного налога составили 1,245 миллиарда евро — на 5,3% меньше, чем планировалось. В том числе:

по нефтепродуктам — 626 миллионов евро (на 2,3% меньше плана),

по табачным изделиям — 290,8 миллиона евро (на 5,2% меньше),

по алкогольным напиткам — 213,3 миллиона евро (на 9,2% меньше),

по пиву — 55,3 миллиона евро (на 9,2% меньше),

по природному газу — 21,3 миллиона евро (на 5,6% больше плана).

Поступления от налога на прибыль предприятий в 2025 году составили 787,6 миллиона евро — на 14% больше плана, а от налога на недвижимость — 241,1 миллиона евро (на 0,1% меньше).

Налог на эксплуатацию транспортных средств принёс 113,4 миллиона евро (на 4,6% меньше), а таможенные пошлины — 75,6 миллиона евро (на 12,3% больше плана).

Поступления по солидарным взносам составили 74,1 миллиона евро (на 20,3% меньше плана), по налогу на природные ресурсы — 61,3 миллиона евро (на 31,4% меньше), по налогу на лотереи и азартные игры — 55,3 миллиона евро (на 4,9% меньше).

Поступления по налогу на легковые транспортные средства предприятий составили 29,5 миллиона евро (на 3,5% меньше), по налогу на электроэнергию — 5,1 миллиона евро (на 1,7% меньше).

Минфин отмечает, что консолидированные доходы общего бюджета в 2025 году составили 17,8 миллиарда евро — на 606,7 миллиона евро или 3,5% больше, чем в 2024 году. Основу составили налоговые доходы — 14,3 миллиарда евро, включая остатки на едином налоговом счёте, что на 755,2 миллиона евро или 5,6% больше, чем в предыдущем году, в соответствии с ростом номинального ВВП.

В 2024 году рост налоговых доходов был выше — 7,8%, в основном за счёт увеличения поступлений от налогов на рабочую силу и дополнительных доходов от банковского сектора.

Недовыполнение налогового плана в 2025 году связано главным образом с меньшими поступлениями от НДС и акцизов — на 145,8 и 69,2 миллиона евро соответственно, а также солидарных взносов — на 18,9 миллиона евро. Поступления от налога на природные ресурсы были на 28,1 миллиона евро меньше запланированного из-за меньших доходов от новых налогооблагаемых позиций — одноразовых пластиковых изделий и рыболовных снастей, содержащих пластик.

Доходы от налогов на рабочую силу в 2025 году были под влиянием налоговой реформы: перераспределения 1 процентного пункта взносов по госсоцстрахованию с накопительного на базовый пенсионный уровень, увеличения льгот по ПНН и других мер, компенсированных ростом фонда заработной платы.

По данным Службы госдоходов, фонд оплаты труда в декабре 2024 года и за 11 месяцев 2025 года вырос на 6%, чему способствовали повышение минимальной зарплаты и решения правительства об увеличении зарплат в отдельных категориях госсектора. Таким образом, взносы по госсоцстрахованию (без накопительной части) составили 4,8 миллиарда евро — на 416 миллионов евро или 9,5% больше, чем в 2024 году.

Поступления по ПНН составили 2,8 миллиарда евро — на 43,2 миллиона евро или 1,5% меньше, чем в 2024 году, но на 31,9 миллиона евро больше плана. Уже в первые месяцы 2025 года поступления превышали план, благодаря зарплатам за декабрь 2024 года, выплаченным в январе.

Поступления от потребительских налогов в 2025 году продолжили устойчиво расти. Доход от НДС составил 4,1 миллиарда евро — на 217,4 миллиона евро или 5,6% больше, чем в 2024 году, когда рост составлял всего 0,1%. Особенно активен рост был во втором полугодии, что указывает на восстановление экономики. Существенные поступления обеспечили сферы торговли, транспорта, телекоммуникаций и обрабатывающей промышленности, а также сфера госсектора и обороны благодаря расчётам за реализованные проекты.

Поступления от акцизного налога составили 1,2 миллиарда евро — на 54 миллиона евро или 5,4% больше. Основной вклад обеспечили нефтепродукты и табачные изделия, что связано с повышением ставок с 1 января 2025 года.

Налог на прибыль предприятий вырос на 68,1 миллиона евро или 9,5%, до 787,6 миллиона евро. Это объясняется сверхплановыми поступлениями в январе на фоне массового распределения прибыли и выплаты дивидендов в конце 2024 года в ожидании введения дополнительной ставки ПНН в 3% с суммы дохода свыше 200 000 евро.

Поступления от налога на природные ресурсы составили 61,3 миллиона евро — на 4,8 миллиона евро или 7,3% меньше, чем годом ранее, из-за уменьшения объёмов захоронения отходов на полигонах, развития переработки и сортировки, а также высокого уровня воды в 2024 году, обеспечившего рекордную выработку ГЭС. В 2025 году использование водных ресурсов для выработки энергии сократилось.

Неналоговые доходы общего бюджета составили 1,1 миллиарда евро — на 74,3 миллиона евро или 6,1% меньше. Падение вызвано снижением дивидендов от "Latvijas valsts meži" и "Latvenergo", а также отсутствием в 2025 году банковского взноса в 73,1 миллиона евро на поддержку ипотечных заёмщиков, который был в 2024 году.

Доходы от платных услуг составили 566,5 миллиона евро — на 34,6 миллиона евро или 6,5% больше, чем в 2024 году. В госбюджете поступления выросли на 18,1 миллиона евро, включая на 8,7 миллиона евро больше от оплаты за обучение и на 4,9 миллиона евро от научных проектов в бюджетах публичных лиц. В то же время в бюджете самоуправлений поступления от платных услуг снизились на 5,9 миллиона евро, в основном из-за меньших доходов от коммунальных услуг.

Поступления от внешней финансовой помощи составили 1,7 миллиарда евро — на 109,5 миллиона евро или 6% меньше, чем годом ранее, в соответствии с инвестиционным циклом. В декабре 2025 года от Европейской комиссии поступило 392 миллиона евро. Ожидается, что в 2026 году доходы от промежуточных и авансовых выплат ЕС по фондам и Фонду восстановления существенно вырастут, улучшив баланс денежных потоков.

Налоговые доходы на 2025 год были запланированы в объёме 15,367 миллиарда евро.