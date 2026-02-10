Промышленное производство в Латвии в прошлом году выросло на 4% по сравнению с 2024-м, по данным ЦСУ. В наступившем году производителям Латвии придётся считаться с рядом вызовов, однако рост промышленности продолжится, осторожно прогнозируют доморощенные экономисты.

А нам все равно!

Агнесе Пуке, экономист Банка Латвии:

– Рост обрабатывающей промышленности продолжается уже шесть кварталов подряд, хотя глобальная неопределенность, прежде всего связанная с активностью президента США Трампа, продолжает расшатывать мировую экономику и политику.

Ранее мы настолько привыкли к слабым и колеблющимся результатам, что в нынешний относительно устойчивый рост даже трудно поверить.

Нынешний год в мире начался с новых эмоций, конфликтов и «возможных тарифных скандалов», влияние которых на мировые индексы производства пока не отражено, однако неопределенность торговой политики в январе явно выросла.

К счастью, настроения латвийской промышленности и оценка экспортных заказов менее подвержены потрясениям — на них сильнее влияют события внутри страны или в географически близких регионах, например вторжение России в Украину, а не международные тарифные войны. В целом за последние два года наблюдалось улучшение настроений.

Мороз идет на помощь

Петерис Страутиньш, экономист:

– В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем производство сократилось на 1,5%, а годовой рост резко замедлился — до 0,3%. Это худший показатель с марта. Однако в целом за 2025 год обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%.

Вся промышленность увеличилась на 4%, поскольку ни энергетике, ни добыче погодные условия не благоприятствовали, за исключением «мягкой» зимы в начале года и летних наводнений, способствовавших выработке электроэнергии.

Что касается 2026 года, то исторически почти нормальные, но для XXI века непривычные погодные условия января и начала февраля также повлияют на производство.

Наибольшее влияние морозы окажут на деревообработку. Холода помогают лесохозяйственным работам, а рост потребления энергии уже стимулировал продажи пеллет и брикетов. В более долгосрочной перспективе мороз может помочь, «поставив на место» некоторые популяции вредных насекомых, которые раскачивали рынки сырья и снижали цены на конечную продукцию.

Обратное, но незначительное влияние, может быть оказано на пищевую промышленность, ориентированную в основном на внутренний рынок. Дорогая электроэнергия и большие счета за отопление повлияют на покупательную способность, однако продажи продуктов питания страдают от таких колебаний меньше.

К тому же рост расходов на тепло происходит с относительно низкой базы: за последние 15 лет отопление дорожало меньше, чем потребительская корзина в целом, а потребление тепла в начале зимы было сравнительно небольшим.

Динамика двух крупнейших отраслей — деревообработки и пищевой промышленности — в этом году стабилизируется в зоне умеренного годового роста на несколько процентов. Драйвером роста обрабатывающей промышленности становятся отрасли, связанные с металлом. Несмотря на резкое месячное падение в декабре (автодетали – минус 15,1%, электротехника – минус 8,6%), годовая динамика остаётся очень хорошей: производство оборудования +47,9%, электроника +18%, автодетали +17%.

Также привлекает внимание своеобразие декабрьских данных: в четырёх крупнейших подотраслях зафиксирован годовой рост — деревообработка +3,5%, пищевая промышленность +8,6%, металлообработка +7%, производство минеральных продуктов +11,9%.

В меньших инженерных отраслях результаты были хорошими или отличными, за исключением текстиля (минус 12,3%) и умеренного снижения ещё в трёх небольших и средних отраслях.

Это может означать тревожные процессы в секторах, не видимых в опубликованных данных. Но поскольку большинство видимых отраслей активно растет, а опережающие индикаторы настроений благоприятны, можно ожидать возвращения обрабатывающей промышленности к более высоким годовым темпам в ближайшие месяцы.

Да, эмоциональный фон мировых новостей сейчас мрачный, однако мировая экономика в целом развивается устойчиво, а на ключевых экспортных рынках Латвии ситуация улучшается. Инвестиционный бум в промышленности продолжается, поэтому нет оснований ожидать, что динамика 2026 года существенно отличится от прошлого года.

В негативно-нейтральной зоне

Карлис Пургайлис, главный экономист:

– После спада 2022–2023 годов и стагнации 2024-го прошлый год стал переломным — ряд отраслей вернулся к росту. В то же время 2026 год будет сложным: скажутся геополитическая неопределённость, снижение курса доллара США и рост ожиданий по зарплатам.

Хотя в декабре обрабатывающая промышленность снизилась на 1,5%, в годовом выражении рост составил 5,5%. Крупнейшие отрасли показали позитив: древесина и изделия из неё +6,3%, производство продуктов питания +9,6%, готовые металлические изделия +4,6%. Самый впечатляющий рост выпуска — у неметаллических минеральных продуктов: +13,6%.

Длительные трудности испытывает добывающая промышленность и разработка карьеров — в декабре годовой минус составил 15,4%, и сектор уже несколько лет не может восстановить объёмы.

Настроения производителей к концу года ухудшились, но остаются выше, чем в 2023–2024 годах. В целом они в негативно-нейтральной зоне, однако ситуацию поддерживают более стабильная динамика и сильные подотрасли.

Главный вызов 2026 года — рост издержек, прежде всего из-за повышения зарплат. Цены на энергоресурсы пока стабильны, поэтому компаниям придется искать способы сокращения затрат и повышать производительность.

Важна и валютная динамика. Ослабление доллара выгодно импортерам сырья, но экспортёры в США будут получать меньше в евро. Из-за высокой конкуренции повышать цены сложно, что может снизить прибыльность бизнеса. Сохраняются и геополитические риски, включая возможные тарифы США на европейские товары. Это затронет не только прямых экспортеров в США, но и поставщиков компонентов в страны, подпадающие под тарифы, что может снизить экспорт.

Несмотря на риски, общий взгляд на начало года осторожно позитивный. Мы увидели, что отрасль способна расти даже в сложных условиях… 2025 год после нескольких трудных лет стал годом роста.