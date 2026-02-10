Baltijas balss logotype
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу января вырос 0 529

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу января вырос
ФОТО: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу января этого года составил 5,2% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют обнародованные данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет ЛЕТА.

По состоянию на конец января 2026 года в ГАЗ были зарегистрированы 45 729 безработных — на 2057 человек больше, чем месяцем ранее, когда их число составляло 43 672.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему наблюдался в Рижском регионе — 3,9% от числа экономически активных жителей (на 0,2 процентного пункта больше, чем в декабре), а самый высокий — в Латгале, где он составил 10,5% (на 0,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в январе увеличился на 0,3 процентного пункта и на конец месяца достиг 5,8%.

В Земгале уровень безработицы также вырос на 0,3 процентного пункта — до 5,2%, а в Видземе — на 0,4 процентного пункта, составив 5% от числа экономически активных жителей.

В конце 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5%.

#безработица #Латвия #регионы #тенденции #экономика #статистика
Оставить комментарий

