Боб Айгер, легендарный CEO (президент и председатель совета директоров) Walt Disney Company, объявил о планах уйти в отставку 31 декабря 2026 года, завершив почти два десятилетия президентства. Уже с 18 марта 2026 года его пост частично займет Джош Д'Амаро, нынешний председатель сегмента Disney Experiences, отвечающего за парки, круизы и всю сувенирную продукцию.

Айгер же останется старшим советником и членом совета директоров до конца года, чтобы обеспечить плавный переход. И хоть в 2025 году выручка Disney выросла на 3,3 %, но операционная прибыль в ключевых сегментах, таких как развлечения, сократилась на 35 % в первом квартале 2026 финансового года. Разбираемся, что именно оставляет Айгер своему преемнику и почему для инвесторов уход легендарного CEO – скорее повод для тревоги, чем для ностальгии.

Инвесторы ожидают от преемника ускорения роста, поскольку акции Disney торгуются на уровне около 107 долларов США по состоянию на февраль 2026 года, что лишь на 13-21 % выше цен десятилетней давности (средняя цена в 2016 году составляла 95-100 долларов). За последние десять лет общий доход акций составил 21,7-28,6 %, но за пять лет – минус 39,2 %, с пиком в 203 доллара в марте 2021 года и минимумом в 78,73 доллара в октябре 2023 года. Рыночная капитализация компании – 190,8 млрд долларов, с годовым ростом акций на 0,87 % за последние 12 месяцев, что ниже S&P 500 (15,76 %).

Айгер возглавил Disney в 2005 году, сменив Майкла Эйснера, и провел ключевые сделки типа покупок Pixar за 7,4 млрд долларов в 2006 году, Marvel за 4 млрд в 2009 году, Lucasfilm за 4 млрд в 2012 году и 21st Century Fox за 71 млрд в 2019 году. Эти сделки хоть и увеличили выручку с 31 млрд долларов в 2005 году до 88,5 млрд в 2023 году и сделали Disney лидером в контенте, однако пандемия COVID-19 в 2020 году привела к закрытию парков и кинотеатров, а следовательно, и убыткам в 2,8 млрд долларов.

И это не первый раз, когда Айгер оставил свой пост: в феврале 2020 года он ушел из компании, передав полномочия Бобу Чапеку, но вернулся в ноябре 2022 года после его увольнения из-за внутренних конфликтов и падение акций на 44 % в 2022 году. Во второй срок Айгеру удалось создать собственный стриминг и даже сделать его прибыльным (во втором квартале 2026-го ожидается примерно 500 млн долларов).

В первом квартале финансового 2026 года, завершившемся 27 декабря 2025 года, Walt Disney Company зафиксировала рост выручки на 5 % по сравнению с прошлым годом, достигнув 26 миллиардов долларов США. Однако операционная прибыль сегментов упала на 9 % до 4,6 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию снизилась на 7 % до 1,63 доллара. Такие результаты связаны с переходом компании от традиционных медиа к стримингу и упору на развитие своих тематических парков. При этом они говорят о проблемах с ростом затрат и конкуренцией.

В сегменте развлечений выручка увеличилась на 7 %, до 11,6 миллиарда долларов, но прибыль рухнула на 35 %, до 1,1 миллиарда, из-за резкого роста затрат на производство. Зависимость от сиквелов (примерно 80 % релизов в 2026 году – это продолжения уже вышедших картин) повышает риски, как было в случае с убытком 237 миллионов долларов от The Marvels в 2023 году. Стриминг добавил 7 миллионов подписчиков до 230 миллионов, но конкуренция с Netflix и Amazon, ежегодные инвестиции в 8 миллиардов долларов в контент ограничивают маржу прибыли и усугубляют общее снижение рентабельности.

Сегмент Disney Experiences, неофициально известный как Disney Parks, показал рекордную выручку в 10 миллиардов долларов с ростом на 6 %, но международный туризм упал на 5 %, а прогноз прибыли на второй квартал получился достаточно скромным из-за инфляции и глобальных рисков.

В спортивном сегменте выручка выросла всего на 1 %, до 4,9 миллиарда, а прибыль обвалилась на 23 %, до 191 миллиона долларов, из-за блэкаута YouTube TV и роста затрат на права. В итоге падение линейного ТВ на 7-10 % ежегодно, конкуренция и приход нового CEO ставят под большой вопрос планы компании повысить выручку до 101 миллиарда долларов в 2026 году, с маржой 14 %.

Казалось бы, самая сильная сторона Disney – это стриминг. Однако и тут всё не так просто. Жесткая конкуренция от Netflix с 270 миллионами подписчиков и Amazon Prime Video с 200 миллионами создают немало проблем для Disney+. Хотя операционная прибыль стриминга выросла на 72 %, до 450 миллионов долларов, в декабрьском квартале 2025 года, высокая капиталоемкость и отток пользователей на таком насыщенном рынке создают риски. Компания попыталась свести часть из них, заключив партнерство с OpenAI на 1 миллиард долларов, но фундаментальных проблем перетекания аудитории к конкурентам это не решает.

К тому же в последние годы компания регулярно подвергается критике за свои кинопроекты. Так, в 2025 году сразу несколько крупных релизов провалились в прокате: фильмы типа «Трон: Арес» потеряли 132,7 миллиона долларов, «Белоснежка» – около 100 миллионов, а «Элио» от Pixar едва окупила свой бюджет в 150 миллионов долларов, собрав всего 154 миллиона.

Как отмечают аналитики из The Hollywood Reporter и Variety, такие проекты делают все, что ожидается, но не предлагают ничего нового, вызывая у аудитории лишь усталость. В 2025 году это привело к общим убыткам студии в сотни миллионов во многом из-за провалов таких фильмов, как «Громовержцы» (Thunderbolts) и «Фантастическая четвёрка», которые едва окупились, усиливая так любимый пользователями соцсетями нарратив о «коллапсе Disney».

В ответ Disney все-таки запланировал на 2026 год несколько новых релизов, например «Прыгуны» и «Очарованные», даже договорился о партнерстве с Тейлор Свифт. Однако критики сомневаются, что это вернет доверие аудитории. Все же 7 из 9 запланированных релизов на 2026 год – это по-прежнему сиквелы старых проверенных историй из который выжимаются последние деньги. Те же аналитики из Hollywood Reporter прогнозируют, что без баланса между коммерцией и креативностью хейт продолжится, особенно в 2026 году. Проблема сиквелов в том, что у аудитории уже есть сложившейся паттерн ожиданий от каждой конкретной истории, который человек не раз проживал ранее, и оправдать эти ожидания с каждой новой частью будет всё сложнее и сложнее.