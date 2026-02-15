“Я убежден, что наша страна готова вернуться к лидерству".

Президент Габриэль Борич заверил, что Чили "готово" восстановить лидерство в мировом производстве лития после девяти лет, когда страна занимала второе место в мире по производству лития после Австралии, которая вырвала у нее лидерство в 2017 году.

“Я убежден, что наша страна готова вернуться к лидерству в производстве лития на мировом уровне и внести свой вклад в энергетический переход", - отметил Борич во время подписания обновленный контракт на производство лития в Салар-де-Марикунга.

Борич представил еще в апреле 2023 года Национальную стратегию в области лития, направленную на увеличение производства руды на 70 % к 2030 году.

Президент подчеркнул важность участия в этом процессе "в диалоге с сообществами, распространении знаний и заботе о нашей окружающей среде”.

Открытие Salar de Maricunga, государственно-частного партнерства между Codelco и британской горнодобывающей компанией Rio Tinto, направлено на "продвижение" инвестиций в горнодобывающую промышленность и "конкурентоспособность" Чили на международных рынках.

Обновление Специального контракта на производство лития (CEOL), первоначально заключенного государством с Codelco в 2018 году, "включает в себя новое видение продуктивного развития с участием территории и сообществ" и поддержку частных инвестиций, говорится в заявлении, распространенном администрацией президента.

Чили обладает одними из крупнейших в мире запасов лития, составляющими, по разным оценкам, от 9,6 до 11 млн тонн (или около 24–36% мировых ресурсов). Основные залежи сосредоточены в рассолах солончака Атакама. Страна является одним из ключевых мировых производителей, значительно увеличивая объемы добычи (до 49 тыс. тонн в 2024 году).

Основные факты о запасах лития в Чили:

Место в мире: Чили занимает лидирующие позиции, часто называясь мировым лидером по запасам.

Локация: Основной ресурс находится в подземных водах (рассолах) пустыни Атакама.

Рост запасов: По данным 2025 года, исследования показали рост запасов на 28%.

Добыча: Ключевыми компаниями по добыче являются SQM и Albemarle.

Литий в Чили добывается методом испарения, при котором используется вода из соляных лагун, что оказывает серьезное влияние на экологию пустыни.