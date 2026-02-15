Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Москва планирует рамочное экомическое соглашение в рамках мирного плана 0 420

Бизнес
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доллары объединяют геополитических противников.

Доллары объединяют геополитических противников.

Запланировано сотрудничество в области атомной энергетики, в том числе с искусственным интеллектом.

Агентство Bloomberg опубликовало внутреннюю записку российской стороны, в которой изложены семь направлений возможного сотрудничества РФ и США в случае прекращения войны в Украине.

Речь идет, в частности, о долгосрочных контрактах в области авиации для модернизации российского авиапарка самолетов и возможном участии США в российском авиастроении. Записка предполагает создание совместных предприятий в области нефти и сжиженного природного газа. Предусмотрены льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. Запланировано сотрудничество в области атомной энергетики, в том числе в тех ее секторах, которые связаны с искусственным интеллектом. Кроме того, речь в документе идет о взаимодействии в сфере производства сырья, - лития, меди, никеля и платины. В качестве потенциальной области названа и совместная работа по продвижению ископаемого топлива в качестве альтернативы низкоэмиссионным решениям.

Отдельно упомянута возможность возвращения России к системе расчетов в долларах, в том числе для энергосделок.

Неясно, озвучивала ли Россия США какие-либо из параметров документа. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков - не ответил на запрос о комментарии.

Расчеты в долларах означали бы возвращение РФ под финансовый контроль Вашингтона и отказ от усилий по снижению уязвимости российской экономики, пишет Bloomberg. Администрации Трампа данный шаг принес бы победу в деле ослабления отношений Москвы и Пекина, добавляет издание.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия и США параллельно с мирными переговорами с Киевом обсуждают масштабные двусторонние экономические соглашения.

Информация о предложении Москвы, который Зеленский назвал "пакетом Дмитриева" в честь переговорщика Кремля, была собрана украинской разведкой. Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

Читайте нас также:
#США #Украина #искусственный интеллект #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay
Изображение к статье: «Mego» запускает мобильное приложение и усиливает программу лояльности
Изображение к статье: Бескрайние, солнечные просторы Америки. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео