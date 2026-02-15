Baltijas balss logotype
Украину обвинили в блокировке поставок российской нефти в Венгрию 2 422

Бизнес
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украину обвинили в блокировке поставок российской нефти в Венгрию
ФОТО: Global Look Press

Сийярто: Украина блокирует поставки нефти из России в Венгрию.

Украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

Сийярто заявил, что нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов. «Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — объяснил политик. Он обвинил в блокировке поставок Украину.

Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, что действия Киева являются «грубым вмешательством» в венгерские выборы.

#выборы #Украина #Россия #политика #Венгрия
Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    pуководителю страны, постоянно вылизывающему задницу главному рф-фашисту, нефть не очень-то нужнa – он в восторге от её концентрированного казарменного запашкá

    3
    13
  • АП
    Алексей Попович
    15-го февраля

    Какая глупость. Очень странно было, когда шла война, а Россия продолжала качать нефть по "Дружбе", и при этом платила Украине за транзит. Вот это был реальный глюк программы, а то что сейчас Украина блокирует "Дружбу", так это вполне логично.

    6
    6

