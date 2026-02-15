Украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

Сийярто заявил, что нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов. «Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — объяснил политик. Он обвинил в блокировке поставок Украину.

Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он подчеркнул, что действия Киева являются «грубым вмешательством» в венгерские выборы.