Латвийский бальзам - всё? Его производитель оказался в долговой яме

Бизнес
Дата публикации: 16.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийский бальзам - всё? Его производитель оказался в долговой яме
ФОТО: LETA

Предприятие "Latvijas balzams", символ латвийской алкогольной промышленности, задолжало государству по налогам уже 28 млн евро и обратилось за правовой защитой от кредиторов, сообщают общественные СМИ.

Пока руководство компании объясняет проблемы кибератакой и ситуацией в России, финансовые отчеты предприятия свидетельствуют о том, что предоставлялись крупные займы другим компаниям группы. Еще прошлым летом долгов у предприятия не было, а теперь они продолжают расти уже несколько месяцев подряд.

В ноябре Служба государственных доходов (СГД) начала взыскание налоговой задолженности с предприятия. Руководство компании тогда обещало, что долг будет погашен, но спустя три месяца ситуация даже ухудшилась. Теперь стало известно, что суд возбудил дело о процессе правовой защиты предприятия.

Что это означает на практике? Такой процесс инициируется в случае, когда компания больше не способна своевременно погашать долги и с помощью обращения в суд стремится получить время для упорядочения финансов, чтобы избежать банкротства. Представители компании от интервью отказались, однако в публичном заявлении этот шаг был обоснован финансовыми трудностями после отчуждения активов в России и кибератаки, которая вызвала проблемы с денежным потоком и задержки по уплате акцизного налога.

Однако отчет о деятельности компании свидетельствует о том, что "Amber Latvijas balzams" одолжила несколько десятков миллионов евро связанным компаниям, то есть входящим в ту же группу, хотя уже ранее аудиторы предупреждали о том, что часть этих долгов вернуть не удастся. Ситуацию усугубило и то, что в середине января о ликвидации объявила американская компания "Stoli Group". Это предприятие концерна "Amber Latvijas balzams" обеспечивало значительную часть заказов, поэтому его банкротство напрямую может повлиять на способность "Amber Latvijas balzams" рассчитаться с государством и другими кредиторами.

Акции "Amber Latvijas balzams" котируются на Балтийской бирже, где компании присвоен статус особого надзора. Это предупреждающий сигнал для инвесторов о том, что ситуация на предприятии стала непредсказуемой. Из-за этих опасений стоимость акций компании за последний месяц буквально обрушилась более чем на 50%.

  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Просто владелец вместо Тише воды , ниже травы - спел другую песню, от которой потерял дополнительные заводы в стране Деда Мороза, но и здесь, в Стране Салавециса, не смотря на песню, не особо мил и почитаем . Заводов нет, транзит алко перекрыт, Балтийские страны пьют, но не настолько, чтобы пить только один Бальзам на Душу...да и не только Бальзамкой рынок полон.

    37
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    Yu Yu
    16-го февраля

    А, кто тебе сказал, что транзит алко перекрыт, алкоголь относится к группе пищевых продуктов и под санкции ЕС не попадает, как ты думаешь, на чëм ещë ПОКА держиться экспорт этой территории, не на шпротах же, ну не разрешают им через Еврокомиссию большие производитли алкоты закрыть транзит, а, ведь как хочется, но хозяева сказали нет.

    10
    2
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Слили и этот актив. В Латвии не может быть предприятий. С нашей налоговой системой, беспределом СГД. судов, которые при любых незаконных действиях СГД защищают этих грабителей бизнеса не может быть. Кстати, уже и нет. Практически все. что еще шевелится в Латвии, принадлежит другим государством и неподвластна нашей банде воров. но соответственно и налогов получают все меньше. Правителей это не интересует- они пришли максимум на 4 года, потом, хоть потоп.

    61
    3
  • ДБ
    Данила Бодров
    Дед
    16-го февраля

    Дарова Дед, правильно говоришь, как сам? тебя отпустили?

    3
    18
