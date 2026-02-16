Может ли погода быть связана с налоговыми поступлениями? Еще как! В январе стояли крепкие морозы, и торговля овощами и фруктами с уличных лотков у павильонов Центрального рынка сделалась невыносимой – ни продавцы стоять не могли, ни товар сохраняться. Оттого, к примеру, наша семья ни разу там не закупалась. Вся денюжка ушла - в магазины.

А в автосервисе, куда за первый месяц года пришлось сделать аж два визита — все тоже из-за зимних поломок, расплачивался карточкой. Вот и еще один источник НДС страны!

Комиссию Сейма по публичным расходам и ревизии возглавляет Гатис Лиепиньш («Новое Единство»). Член правления Совета Государственного контроля Инга Вилка представила на ней в среду доклад «Является ли эффективным осуществляемый государством подход к ограничению теневой экономики?».

«Полностью устранить нельзя»

Таким выводом — на фоне иллюстрации в виде двух рук, в одной из коих пачка банкнот — начала государственный ревизор. Теневая экономика, в свою очередь, дополняется «серой экономикой», «неучтенной в отчетах экономикой», «неформальной экономикой». Все это:

Уменьшает налоговые доходы, которые государство могло бы выделять на различные надобности;

Получатели «зарплат в конвертах» подвергаются рискам социальных гарантий и безопасности труда;

Разрушает принципы честной конкуренции и искажает рыночную деятельность;

Задерживает экономическое развитие.

Несмотря на то, что теневая экономика, по оценке Госконтроля, есть «широко распространенное, глобальное и естественное проявление» – но, чем выше подушевой ВВП в каждом государстве, тем меньше доля «тени».

Подсчеты доли данной части народного хозяйства, естественно, разнятся – самым пессимистичным является тот, что регулярно проводит профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Арнис Саука. По его данным, в 2025 году «мимо кассы» прошло 21,4% ВВП Латвии. Это еще что — в кризисном 2010 году данная доля составила аж 38,1%!

Со своей стороны, сотрудничающий с Министерством финансов профессор Фридрих Шнейдер (Австрия) со стороны видит сей сегмент экономики не достигающим 20% ВВП. Самым же оптимистическим выглядит точка зрения Центрального статистического управления при Министерстве экономики — в его видении, «теневиками» являются до 7%.

Власти берутся за проблему

И не сказать ведь, что ничего не делается: уже более 15 лет теневая экономика упоминается во всех правительственных декларациях. В 2017 году при Министерстве финансов трудится отдельное структурное подразделение, а с 2023 года в Сейме создана специальная подкомиссия по противодействию теневой экономике.

Не стоит в стороне и академическая наука: в 2025 году были профинансированы фундаментальные и прикладные исследования — на 300 000 евро!

В настоящее время продолжает действовать План по ограничению теневой экономики на 2024-27 гг., который ставит задачу понизить ее до... 18,9 процента. «Определенная цель не амбициозна», – констатирует в связи с этим Госконтроль. План ревизоры оценивают как «документ, более ориентированный на процессы, а не результаты». Из 56 мероприятий, намеченных Планом, 36 не оказывают влияния.

Изучая мотивы теневой экономической деятельности, ревизоры обнаружили связь ее роста с: повышением налогов; большим госрегулированием; низким качеством работы административных структур; низкой налоговой моралью; высоким уровнем безработицы и самозанятости. «Чем выше уровень свободы, тем меньше объем теневой экономики», – делает выводы Госконтроль.

Интересно, что среди отраслей первое место по теневой экономике занимает, и с большим отрывом, что неудивительно – отрасль «оптовая торговля и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов». Но в качестве приоритетных сфер искоренения теневой экономики были выбраны отчего-то — строительство и здравоохранение.

Относительно врачебной деятельности Госконтроль предлагает:

Выделить оказывающих услуги телемедицины в особый регистр;

Ограничить использование слово «клиника» в названиях предприятий;

Вменить в обязанность лечащим врачам, арендующим помещения в медицинских учреждениях, регистрировать свою хоздеятельность в Службе госдоходов или Регистре предприятий и Регистре лечебных учреждений.

Что же касается строителей, то, хотя с 2017 по 2023 годы добавленная стоимость (брутто), не прописанная в отчетах, сократилась с 29,7 до 17,4 процента — в целом же «мероприятия, в основном, не решают главных причин теневой экономики, но лишь повышают административный гнет и нагрузку государственных учреждений».

В добавку к комитету

Напомним: осенью депутаты Рижской Думы, где уже работает Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, также приняли решение о создании обновленной Комиссии по борьбе с коррупцией и обеспечению надлежащего управления – и утвердили ее устав. Сие учреждение продолжит работу предыдущей антикоррупционной комиссии – но «с расширенным акцентом на внедрение принципов надлежащего управления».

По сравнению с предыдущей моделью, которая в основном фокусировалась на управлении рисками коррупции, предотвращении конфликтов интересов и информировании о нарушениях, новая комиссия получит более широкие полномочия – именно в управленческом плане. Помимо мониторинга реализации антикоррупционной стратегии, она также будет:

Оценивать структуру закупок, совершенствуя механизмы обеспечения прозрачности;

Содействовать внедрению принципов надлежащего управления в процессах представительства интересов;

Оценивать и усовершенствовать цифровые решения муниципалитета для обеспечения большей прозрачности;

Содействовать укреплению этических норм и добросовестности в административной работе и выполнении автономных функций;

Будет также проведена оценка общественного мнения и обеспечена коммуникация, вовлекающая жителей в процесс снижения коррупционных рисков. В состав комиссии вошли представители всех фракций Рижской Думы, исполнительный директор города Риги, а также начальник отдела аудита и контроля Центральной администрации муниципалитета, заместитель начальника юридического отдела и начальник отдела кадров.

Заседания будут открытыми, за исключением случаев, когда доступ к информации ограничен, а их материалы будут опубликованы на официальном сайте муниципалитета. Этот шаг является частью усилий Рижской городской думы по повышению качества управления в ответ на требования общественности к большей открытости и эффективности.

В реальности же, уже в январе при обсуждении бюджета всплыла тема покраски 12 раздевалок на пляже в Вецаки — за 36 000 евро. Разумеется, на фоне общих трат столицы в 1,7 миллиарда евро, это мелкая дробь. Но, как говорят, осадочек остался...

БОРЦЫ

Всего в Латвии за борьбу с теневой экономикой отвечают: 15 министерств, 12 прочих государственных институтов, 43 самоуправления и 2 негосударственных организации.