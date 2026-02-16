Установленная мощность солнечных и ветряных электростанций в Китае в 2025 году выросла в годовом выражении на 22 проц. и составила более чем 430 млн кВт, что стало новым максимумом за всю историю, следует из опубликованных в четверг данных Государственного управления по делам энергетики КНР.

По итогам минувшего года совокупная мощность солнечных и ветряных электростанций, подключенных к сетям, достигла 1,84 млрд кВт, или 47,3 проц. от установленной мощности всех ЭС в стране. По этому показателю солнечная и ветряная энергетика впервые опередили тепловую.

На долю солнечных и ветряных ЭС пришлось 22 проц. всей электроэнергии, выработанной в стране за весь 2025 год.

Главный инженер Госуправления по делам энергетики Лю Дэшунь заявил, что в 2026 году в рамках усилий страны по ускоренному формированию нового типа энергетической системы будет стимулироваться развитие таких новых направлений, как аккумулирование энергии.

К 2035 году в Китае должна будет сформирована новая энергетическая система с высокой долей новых источников энергии, усовершенствованными системами их потребления и регулирования, следует из руководства, опубликованного Государственным комитетом по делам развития и реформ в ноябре 2025 года.