Общие долги по налогам в начале февраля составили 830,763 млн евро 0 250

Бизнес
Дата публикации: 16.02.2026
LETA
Изображение к статье: Общие долги по налогам в начале февраля составили 830,763 млн евро
ФОТО: LETA

В начале февраля общие налоговые задолженности, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, составили 830,763 млн евро, что на 1,8% больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.

В том числе задолженность перед основным государственным бюджетом на 1 февраля составила 352,481 млн евро, что на 4,7% больше, чем месяцем ранее, задолженность перед бюджетами самоуправлений - 294,066 млн евро, что на 0,6% меньше, а долги по взносам социального страхования - 184,216 млн евро, что на 0,5% больше.

Актуальные долги, по которым начисляются штрафные проценты, на 1 февраля составили 65,2% общей суммы, или 541,466 млн евро.

Не подлежащими взысканию были признаны долги на сумму 2,116 млн евро, которые образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию в соответствии с нормативами были признаны долги на сумму 539,35 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - на сумму 244,391 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - на сумму 294,959 млн евро. По долгам в размере 294,903 млн евро, признанным не подлежащими реальному взысканию, у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а по взысканию долгов в размере 55 800 евро истек срок давности.

Продление срока погашения на 1 февраля было предоставлено по долгам на общую сумму 76,766 млн евро, что на 16,2% больше.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, в начале февраля составила 212,531 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 февраля 2025 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 815,729 млн евро.

#налоги #финансы #бюджет #неплатежеспособность
