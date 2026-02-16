В начале февраля в редакции The Washington Post неожиданно освободилось множество рабочих мест. Мультимиллиардер Джефф Безос, один из самых богатых людей мира, уволил треть сотрудников редакции. Спортивный раздел закрыт. Раздела «Стиль», известного своими яркими и дерзкими материалами, больше не существует. «Книжный мир», одна из самых давних рубрик, — в утиль. Раздел «Большой город» (Metro), освещавший жизнь Вашингтона и его пригорода (никогда, правда, не считавшийся сильной стороной газеты), уже ждет своего смертного часа. От издания даже никто не освещает зимнюю Олимпиаду в Милане. Полностью расформирован отдел Ближнего Востока. За ним последовали и сотрудники, освещавшие украинский кризис.

Таковы последствия кадровой «резни», устроенной Безосом в редакции одной из самых известных американских газет 3 февраля. Обычный сценарий при таких массовых сокращениях: сначала общее собрание, затем электронные письма каждому сотруднику. Двум третям сообщили, что они могут «остаться». Остальным — что им нужно уволиться. В ультимативном порядке.

Топор Безоса — не первый удар по газете. Сигналы бедствия от The Washington Post исходили уже последние два года. Убытки в 100 млн долларов в 2022 году и 77 млн долларов — в 2023-м. Газета теряла и сотрудников, разочарованных и возмущенных после того, как в 2024 году Безос отменил решение собственной редакционной коллегии поддержать Камалу Харрис в президентской гонке, стоившее газете 375 тысяч подписчиков. Он резко сместил редакционную политику в пользу правых, настаивая на продвижении идей «свободного рынка» вместо прежних социально-демократических и либеральных.

Сейчас Безос утверждает, что газета терпит убытки и не справляется с растущими расходами. Тем временем эксперты из американской сети новостного кабельного и спутникового телевизионного вещания MSNBC уверены, что всего половина процента годового дохода Безоса позволила бы поддерживать работу газеты в течение пяти лет.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен подчеркнула, что в момент увольнения нескольких сотен сотрудников, включая корреспондента, освещавшего деятельность Amazon и подотчетность компании, состояние Безоса оценивалось в 250 млрд долларов. Ее коллеги также отмечали, что это решение в целом отражает курс Безоса и других миллиардеров на поддержку политики администрации Трампа.

Безос, похоже, отрекся от своих прежних намерений содействовать свободе прессы. По крайней мере, именно с таким лозунгом он заходил в офис The Washington Post в 2013-м. К Уоррен присоединился конгрессмен от Техаса Грег Казар, заявив, что Безос превращает «редакционную коллегию в рупор миллиардеров». Он увольняет журналистов The Washington Post и при этом выкладывает 40 млрд долларов за фильм «Мелания» о нынешней первой леди США.

В американской прессе такое положение дел The Washington Post рассматривают как проблему всей отрасли медиа в стране. Эксперты MSNBC пришли к общему мнению, что вне зависимости от их отношения такие издания, как The Washington Post и The New York Times, создают значимый контент, который затем обсуждается по всему миру. И этот разгром происходит на фоне того, как миллиардер Патрик Синьсян своими руками смещает Los Angeles Times вправо, семья миллиардера Эллисона адаптирует повестку CBS News под идеологию MAGA (американский политический лозунг "Make America Great Again" — «Сделаем Америку снова великой»). Не говоря уже о соцсетях, где миллиардер Илон Маск вовсю экспериментирует с Twitter (нынешний X), TikTok находится в руках союзников Трампа, что заставляет американцев искать ему альтернативу.

Кресло главного редактора газеты некогда занимал Бен Брэдли, заставший в нем рассвет The Washington Post: издание инициировало расследование по делу Уотергейт, сняло по его мотивам фильм «Вся президентская рать», что привело к импичменту президента США Ричарда Никсона. С тех пор на руководящих должностях началась чехарда, а из редакции стали уходить сотрудники, причем многие из них к главному конкуренту из Нью-Йорка — The New York Times.

В результате газета заметно «похудела». Сейчас типичный ежедневный номер газеты насчитывает 36 страниц, а еженедельник и того меньше — 24 страницы. Возьмем, к примеру, выпуск от 20 января этого года, как раз до массовых увольнений. Открываем и видим раздел «A» с национальными и международными новостями, а также редакционными статьями и колонками мнений. Он занимал 18 страниц печатной версии. Раздел «B» также из 18 страниц включал рубрики «Стиль», «Спорт» и Metro, а также по одной странице прогноза погоды и некрологов. Шестистраничный раздел «C» состоял полностью из объявлений о продаже имущества доверительными управляющими. Кроме того, выходило еженедельное приложение Local Living.

Профсоюз Washington-Baltimore News Guild, представляющий журналистов, и Post Tech Guild, объединяющий сотрудников онлайн-изданий, заявили, что команда Безоса не представила «никакого организованного плана восстановления издания — только сокращать, сокращать и еще раз сокращать». В полдень 5 февраля журналисты вышли на митинг «Спасите The Post» перед офисом газеты в центре Вашингтона «в защиту журналистики и рабочих мест». К участию пригласили и читателей.

«The Washington Post долгое время была оплотом журналистики подотчетности, — заявил профсоюз. — Решения, ослабляющие ее коллектив, ослабляют ее миссию. Этот митинг — в защиту рабочих мест, в защиту журналистики и в защиту права общества знать». Мартин Барон, первый главный редактор при Безосе после его покупки газеты, ранее сделавший выдающуюся карьеру, заявил агентству Associated Press, что его бывший работодатель создал «пример почти мгновенного, саморазрушительного уничтожения бренда».

«Будущее The Washington Post жизненно важно для читателей, для демократии и для всех, кто считает, что факты по-прежнему имеют значение. Если Джефф Безос больше не поддерживает эту миссию, тогда The Post и ее читатели заслуживают другого руководителя, который это сделает», — говорится в заявлении профсоюза. Но, как нетрудно догадаться, дело дальше заявления не продвинулось. За примером в истории далеко идти не надо.

Сейчас американское общество будто только учится ходить, оказавшись в ситуации, когда никто уже и не скрывает, что огромный сегмент медиа принадлежит людям с несметным состоянием. И у которых нет никакого обязательства защищать интересы читателей и так называемые демократические нормы, о которых говорит профсоюз, если им этого не хочется. В условиях правого поворота администрации Трампа капиталистический класс открыл для себя, что подавление политической прессы — это отличный способ снискать расположение президента и защитить свои финансовые интересы.

Сам Трамп публично руководит этим процессом, как редакцией, и периодически посылает сигналы тем, кому нужно исправиться, публикуя черный список в специальном разделе на сайте Белого дома. Отмечу, что туда за два месяца до массовых сокращений попал и The Washington Post.

Трудно представить, где смогут найти работу более 300 редакторов и репортеров, уволенных из The Washington Post, когда новостная индустрия во всем мире переживает свои не лучшие годы.

Вернемся немного назад. Увольняя своих сотрудников, главный редактор The Washington Post Мэтт Мюррей указал, что причиной назревшей «стратегической перезагрузки» стало отсутствие органического поискового трафика. По его словам, он упал почти вдвое за три года — во многом из-за ИИ-сервисов, которые отвечают на запросы пользователей вместо того, чтобы направлять их на сайты СМИ. В эмоциональном порыве американская пресса начала списывать все на политические причины, обвинять Безоса (и поделом), но раскрывать пугающие слова Мюррея в большинстве своем не стала. Видимо, настолько они правдивы.

Согласно данным международной некоммерческой аналитической компании Digital Content Next, медиапотребление действительно изменилось. В первом полугодии 2025 года число переходов пользователей по внешним ссылкам сократилось на 25 % по сравнению с тем же периодом 2024-го. Особенно ощутимый удар пришелся на сегменты науки, образования и здравоохранения — здесь падение трафика достигло 30 %. Теперь пользователи все чаще остаются внутри агрегаторов, поисковых экосистем со встроенным ИИ, получая краткий ответ, и не переходят по ссылкам на первоисточник. Информационная цепочка стала короче. И вместе с тем сократилась и аудитория многих СМИ.

Если в 2024 году общий объем переходов на новостные сайты составлял 2,3 млрд, то в 2025-м он снизился до 1,7 млрд — минус 26 % потенциальных читателей за год. Показателен и другой маркер: сегодня 69 % пользовательских запросов заканчиваются без перехода на сайт, тогда как год назад таких было 56 %.

В ответ на это медиа приходится изобретать себя заново. Падает выручка от контекстной рекламы, партнерских интеграций и подписок. Даже лояльный читатель превращается в эпизодического потребителя фрагментарных сводок. Но снижение количества переходов — это лишь часть всей ужасающей картины, на которую вынуждены смотреть СМИ.

Информационный поток все активнее перехватывают чат-боты. Так, количество запросов к ChatGPT выросло на 212 %, а годовой объем визитов достиг 47 млрд. Палки в колеса СМИ вставляет и сам Google, который пытается конкурировать с OpenAi, предлагая встроенный в браузер ИИ-агрегатор Gemini. Благодаря этому люди могут ограничиваться ИИ-обзором в поисковой выдаче, не переходя к первоисточникам — вопреки всем предупреждениям о потенциальной недостоверности информации.

Возвращаясь к американскому рынку. Исследование Pew Research Center хорошо иллюстрирует эту тенденцию: в США лишь около 25 % пользователей регулярно переходят на новостные сайты после поискового запроса. Остальные ограничиваются информацией, полученной непосредственно в ИИ-агрегаторах. Итог — падение CTR (показатель кликабельности, метрика в интернет-маркетинге) традиционных новостных страниц.

По данным Similarweb, в июле 2025 года посещаемость 46 из 50 крупнейших англоязычных новостных сайтов заметно снизилась по сравнению с июлем 2024-го. В первой десятке падение зафиксировано у всех. Наиболее заметное — у CNN: минус 33,6 % (до 471,6 млн посещений). В топ-50 самый серьезный обвал потерпел Forbes — минус 51,8 % (до 92,4 млн). У The Washington Post — минус 40,8 % (до 82,3 млн).

The Washington Post оказался между молотом ИИ и наковальней своего владельца-миллиардера, который аккурат на следующий день после увольнения трети сотрудников газеты объявил о планах направить 200 млрд долларов на развитие искусственного интеллекта в 2026 году, чтобы стать «очередным технологическим гигантом в гонке вооружений в сфере ИИ», резюмировал The Guardian. Однако после того, как Amazon анонсировал свои планы, акции компании упали почти на 9 %, но это уже совсем другая история.