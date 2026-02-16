Выпуск промышленной продукции в Латвии в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2024 года увеличился на 1%, что меньше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в понедельник статистическим управлением ЕС "Eurostat" данные о 26 странах-участницах блока.

Самый стремительный рост среди всех стран ЕС, о которых доступны данные, зафиксирован в Польше (+6,9%), за ней следуют Швеция (+4,8%) и Хорватия (+4,5%). В Литве и Эстонии выпуск промышленной продукции увеличился на 0,2%.

В то же время из девяти стран, в которых объемы промышленного производства в годовом сравнении сократились, самый стремительный спад за этот период зафиксирован в Словакии (-8,5%), в Люксембурге (-7,9%) и Болгарии (-6,8%).

В среднем выпуск промышленной продукции в декабре по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее увеличился на 1,4% в странах ЕС и на 1,2% - в еврозоне.

При этом по сравнению с ноябрем объемы выпуска промышленной продукции в ЕС в декабре снизились на 0,8%, а в еврозоне - на 1,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем выпуск промышленной продукции увеличился в 11 странах, а самый стремительный рост зафиксирован в Люксембурге (+6,4%), за которым следуют Швеция (+4,4%) и Мальта (+4,2%). Наибольшее снижение отмечено в Словакии (-4,9%), Германии (-2,9%) и Испании (-2,6%). В Латвии объемы промышленного производства сократились на 1,4%, в Эстонии - на 1,7%, в Литве - на 0,3%.

Данные по Бельгии недоступны.