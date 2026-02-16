Baltijas balss logotype
Stellantis начал незаметно возвращать дизельные авто на рынок Европы 0 2478

Бизнес
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Stellantis начал незаметно возвращать дизельные авто на рынок Европы

Автомобильный концерн Stellantis, которому принадлежат бренды Fiat, Opel, Peugeot и Citroën, незаметно начал возвращать на рынок Европы дизельные версии целого ряда моделей автомобилей, сообщило агентство Reuters.

Агентство пишет, что концерн публично не сообщал об изменениях в своей стратегии, но с конца 2025 года он снова оснащает отдельные модели дизельными двигателями.

Речь идет как о фургонах – в частности Citroën Berlingo, – так и о легковых автомобилях гольф-класса, среди которых Peugeot 308 и Opel Astra, а также о премиальных моделях, таких как DS 4.

"Мы решили сохранить дизельные двигатели в нашем портфеле, а в отдельных случаях – даже расширить предложение силовых агрегатов", – заявили в Stellantis. Компания уточнила, что ориентируется на спрос клиентов.

Еще в 2015 году дизельные авто обеспечивали не менее половины продаж новых машин в Европе, но после "дизельгейта" их популярность начала стремительно снижаться. По данным европейской ассоциации автопроизводителей European Automobile Manufacturers' Association, в 2025 году дизель занимал лишь 7,7% рынка новых авто, тогда как полностью электрические машины – 19,5%.

Дизельные автомобили – это сегмент, в котором китайские конкуренты, специализирующиеся на электромобилях, почти не представлены. Кроме того, дизельные версии обычно дешевле электрокаров – что немаловажно в условиях сложной рыночной ситуации.

Ранее в Stellantis говорили, что к 2030 году электромобили будут обеспечивать 100% продаж концерна в Европе и 50% – в США, но спрос на обоих рынках оказался слабее ожиданий.

Stellantis – пятый по величине производитель автомобилей в мире после Toyota Group, Volkswagen, Hyundai-Kia и General Motors.

#автомобили #электромобили
#автомобили #электромобили
Оставить комментарий

