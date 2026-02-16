Сложившаяся в мире ситуация подчеркивает уязвимость небольших экономик в эпоху соперничества великих держав, отмечает издание.

«Швеция теперь является полноправным членом НАТО, и мы укрепляем свою оборону вместе с нашими партнерами по ЕС. Но мы все еще стоим одной ногой стоим вне системы, поскольку не участвуем в валютном сотрудничестве», — заявила депутат шведского парламента от Либеральной партии Сесилия Ренн.

Как отмечает Bloomberg, аргумент в пользу перехода на евро заключается в том, что единая валюта укрепила бы политические связи и дала бы Швеции место за столом переговоров, когда речь идет об общеевропейских валютных вопросах.

Это также будет способствовать расширению торговли и содействовать прямым инвестициям, пишет агентство.