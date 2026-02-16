Комиссия Сейма по долгосрочному развитию, руководимая представителем Национального объединения Угисом Митревицсом, рассматривала на прошлой неделе Основные направления лесной и связанных отраслей. Взяли на широкую перспективу – на четверть века.

Оптимизм имеет твердое обоснование: в январе закончилось публичное обсуждение, а лесной институт Silava представил экспертные оценки.

Природный капитал

Данным понятием ныне определяется «выраженная в деньгах общность природных ресурсов, которую можно использовать в народном хозяйстве и которая включает также предоставляемые экосистемами продукты и услуги».

Согласно аналитическим данным местных ученых, латвийская древесина, проходя все стадии увеличения добавленной стоимости, способна подняться в цене в 12 раз.

Это не исключает сохранения леса как неприкосновенного запаса нашей экосистемы – 30% территории лесов преимущественно выделены под нужды биоразнообразия, 10% являются строго охраняемым резервом.

Что же касается лесопосадок в ЛР, то их интенсивность в последние годы возросла на 25%.

Министерство земледелия (коим ныне руководит выходец из Союза «зеленых» и крестьян Армандс Краузе) выдвигает следующие тезисы:

«Латвийское лесное хозяйствование – долгосрочное и международно признанное. Продукция латвийской лесной отрасли конкурентоспособна, с высокой добавленной стоимостью и отвечает надобностям клиента. У развития леса и связанных отраслей есть соответственный образовательный и научный потенциал, а также уровень навыков человеческих ресурсов».

Более того, целью лесной политики является создание «ухоженной, независимой и зажиточной Латвии» (что должно укладываться в общую стратегию Евросоюза – не зависеть от импорта древесины). Биоэкономика страны позволит ей как можно менее болезненно приспособиться к изменениям климата.

Специализация 15 краев

Если взглянуть на карту экономической географии ЛР, представленную банковским экономистом Петерисом Страутиньшем, то лес в нашей республике занимает ведущее место в народном хозяйстве:

Видземе (Ропажский, Сигулдский, Цесисский, Лимбажский, Мадонский, Гулбенский, Смилтенский, Алуксненский, Валкский края);

Курземе (Вентспилский, Талсинский и Кулдигский края);

в Земгале лесных краев только два – Айзкраукльский и Екабпилсский,

а в Латгале и вовсе один – Резекненский.

Разумеется, речь идет не о плотности зеленых угодий – а о составляющей в ВВП. Валмиерский край, к примеру, ничуть не менее лесист, чем многие из вышеперечисленных, но там куется продукция металлообработки и машиностроения, которая преимущественно обеспечивает данный административный субъект.

Заказываем только у местных

В документе Минземледелия фигурирует значимое положение: «Способствовать включению продуктов древесины местного происхождения в зеленые закупки государства и самоуправления». Последние, по данным 2024 года, составили 124 миллиона евро, или 19,4% всего объема бюджетных трат.

Возрастная структура леса Латвии обязана оптимальным образом воспроизводить CO2, для чего вводится новая категория – плантационный лес. Все изменения – порубки, посадки – будут цифровым образом учитываться в Лесном государственном регистре, который станет клиентоориентированным сегментом Государственной лесной службы. Разумеется, за плату от собственников леса.

В лесах ЛР существенную долю занимают площади непродуктивного характера, где в силу заболоченности невозможна хозяйственная деятельность. Однако в видении Минземледелия, и эти территории нуждаются в особом внимании, как обеспечивающие гидрологический баланс и способствующие произрастанию промышленного леса. Основные направления призывают «хозяйствовать в лесу, укрепляя интеграцию ценностей биологического разнообразия, одновременно способствуя созданию различных продуктов и услуг лесных экосистем в меняющейся среде».

Что еще надо сделать

В числе перспективных направлений называется восстановление лесов на местах бывших торфоразработок; выплата справедливой, соответственной рыночной цене компенсации владельцам частных лесов за ограничение хозяйственной активности.

Относительно последней Минземледелия выставляет условие: «Уменьшить экспорт круглых лесных материалов, способствуя их переработке в Латвии». Что же касается тружеников лесоразработок, то их надо перевести на полностью легальные трудовые контракты и обеспечить поголовное страхование от несчастных случаев.

ИТ-решения будут массово вводиться не только в учете леса, но и в производственном процессе. Например, удаленный подсчет параметров вырубаемых деревьев. Базовым научным центром сделается Латвийский университет биотехнологий (Елгава). Интересу широких народных масс содействуют ежегодные Дни Леса, организуемые АО Latvijas valsts meži походы школьников и родителей.

Необходимо полностью прекратить порочную практику нелегальных свалок в лесах. Вместо этого – создать и поддерживать инфраструктуру бесплатного лесного отдыха населения.

Вот в последнем тезисе Ваш автор власти однозначно поддерживает. Жаль только, что муниципальное общество капитала Rīgas meži использует свой небезграничный ресурс для работ, скажем, в Огрском крае – в то время, как относительно состояния зеленых легких столицы остаются вопросы. Сойдет снег – увидим, в каком состоянии Бикерниеки, Шмерли, Клейсти…

Эх, дороги

Задачей-максимум для лесных дорог Латвии поставлено – сделать их проезжими минимум 11 месяцев в году.

В мире хищников и короедов

Сегодня главными вопросами, над которыми ломают копья ученые, общественность и участники рынка, являются: