Руководители британских банков запланировали первую встречу, на которой намерены обсудить возможность создания национальной альтернативы международным платежным системам «Visa» и «Mastercard», сообщает газета «The Guardian», пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Встреча под руководством исполнительного директора «Barclays UK» Вима Мару запланирована на 19 февраля.

Инициатива по созданию национальной платежной системы, которую финансировала бы группа инвесторов финансового сектора Лондона при поддержке правительства Великобритании, обсуждается уже многие годы. Однако недавние угрозы президента США Дональда Трампа союзникам по НАТО в связи с ситуацией вокруг Гренландии усилили опасения, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежные системы в Великобритании и негативно повлиять на экономику в целом, пишет «The Guardian».

«Если платежные системы "Mastercard" и "Visa" будут отключены, мы вернемся в 50-е годы. Конечно, нам необходима независимая платежная система», — заявил высокопоставленный представитель банковского сектора Великобритании.

«The Guardian» отмечает, что, хотя британские чиновники подчеркивают необходимость резервной системы, они воздерживаются от прямых заявлений о том, что источником их опасений являются угрозы со стороны США.

Ожидается, что новая национальная платежная система будет внедрена к 2030 году.

В этой инициативе участвуют также «Visa» и «Mastercard», положительно оценивая появление конкуренции.