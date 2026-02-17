Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Банки Великобритании хотят ускорить создание аналога платежных систем Visa и Mastercard 0 377

Бизнес
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банки Великобритании хотят ускорить создание аналога платежных систем Visa и Mastercard
ФОТО: Unsplash

Руководители британских банков запланировали первую встречу, на которой намерены обсудить возможность создания национальной альтернативы международным платежным системам «Visa» и «Mastercard», сообщает газета «The Guardian», пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Встреча под руководством исполнительного директора «Barclays UK» Вима Мару запланирована на 19 февраля.

Инициатива по созданию национальной платежной системы, которую финансировала бы группа инвесторов финансового сектора Лондона при поддержке правительства Великобритании, обсуждается уже многие годы. Однако недавние угрозы президента США Дональда Трампа союзникам по НАТО в связи с ситуацией вокруг Гренландии усилили опасения, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежные системы в Великобритании и негативно повлиять на экономику в целом, пишет «The Guardian».

«Если платежные системы "Mastercard" и "Visa" будут отключены, мы вернемся в 50-е годы. Конечно, нам необходима независимая платежная система», — заявил высокопоставленный представитель банковского сектора Великобритании.

«The Guardian» отмечает, что, хотя британские чиновники подчеркивают необходимость резервной системы, они воздерживаются от прямых заявлений о том, что источником их опасений являются угрозы со стороны США.

Ожидается, что новая национальная платежная система будет внедрена к 2030 году.

В этой инициативе участвуют также «Visa» и «Mastercard», положительно оценивая появление конкуренции.

Читайте нас также:
#банки #Великобритания #конкуренция #технологии #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео