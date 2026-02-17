Снижение годовой инфляции с 3,5% до 2,9% в Латвии можно объяснить базовым эффектом — необычно быстрым ростом цен в первые четыре месяца 2025 года. С апреля 2025 года стоимость жизни в Латвии почти не менялась.

Среди факторов, «заморозивших» цены на уровне декабря, – снижение цен на топливо на 7,6%.

А вот, что будет с ценами на дизель и бензин дальше? Увы от Латвии здесь мало что зависит. Ценники на латвийских АЗС зависят от исхода противостояния США и Ирана.

– Если США применят к Ирану настолько жёсткие меры, что будет прекращено судоходство через Ормузский пролив, последствия для нефтяного рынка будут очень драматичными, – обещает латвийский экономист Петерис Страутиньш.

При этом базовый – невоенный – сценарий благоприятен для покупателей топлива, поскольку в мире накопился большой избыток производственных мощностей и стагнирующее потребление. Если только ОПЕК не будет действовать дисциплинированно, с чем у организации легендарные трудности, нас ждет и обвал цен на нефть. Возможны сценарии с ценами даже ниже 40 долларов США за баррель.

Добавим, что падение мировой стоимости нефти с нынешних 65-70 долл./барр. до 40 долл./барр. может привести к снижению стоимости 95-го бензина в Латвии с 1,5 до 1,2 евро за литр.