Бензин в Латвии может подешеветь до 1,20 евро за литр

Бизнес
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
ФОТО: depositphotos

Снижение годовой инфляции с 3,5% до 2,9% в Латвии можно объяснить базовым эффектом — необычно быстрым ростом цен в первые четыре месяца 2025 года. С апреля 2025 года стоимость жизни в Латвии почти не менялась.

Среди факторов, «заморозивших» цены на уровне декабря, – снижение цен на топливо на 7,6%.

А вот, что будет с ценами на дизель и бензин дальше? Увы от Латвии здесь мало что зависит. Ценники на латвийских АЗС зависят от исхода противостояния США и Ирана.

– Если США применят к Ирану настолько жёсткие меры, что будет прекращено судоходство через Ормузский пролив, последствия для нефтяного рынка будут очень драматичными, – обещает латвийский экономист Петерис Страутиньш.

При этом базовый – невоенный – сценарий благоприятен для покупателей топлива, поскольку в мире накопился большой избыток производственных мощностей и стагнирующее потребление. Если только ОПЕК не будет действовать дисциплинированно, с чем у организации легендарные трудности, нас ждет и обвал цен на нефть. Возможны сценарии с ценами даже ниже 40 долларов США за баррель.

Добавим, что падение мировой стоимости нефти с нынешних 65-70 долл./барр. до 40 долл./барр. может привести к снижению стоимости 95-го бензина в Латвии с 1,5 до 1,2 евро за литр.

#Иран #США #нефть #цены #Латвия #бензин #рынок #инфляция #топливо #опек #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • EB
    Emigrants Berzins
    17-го февраля

    Может подешеветь. А может и не подешеветь.

    12
    1
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Банк Латвии-это Банк Ротшильдов. Все оттуда,все оттуда....👽🔯

    15
    3
  • IB
    Inar Bertrand
    17-го февраля

    Вот так создаётся благоприятная информационная среда...ещё ничего нет и вряд-ли будет

    51
    2
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Ну, насчет мало, что зависит, это они зря. Налоги в литре бензина и дизеля составляют половину от цены, которую платит покупатель. Снизьте налоги .

    66
    2
