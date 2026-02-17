Становится очевидно, что принятая в октябре минувшего года Концепция государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы стала отправной точкой для масштабных законодательных изменений.

Одно из ожидаемых нововведений — обязательное подтверждение уровня заработка трудовыми мигрантами. Теперь получение или даже продление патента будет невозможно, если доходы мигрантов окажутся меньше установленного прожиточного минимума. Напомним, сейчас он составляет 18 939 рублей. Иностранцам, временно пребывающим в стране, потребуется предъявлять сотрудникам МВД справки о доходах, налоговые декларации и квитанции об уплате НДФЛ.

Указанные поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» уже получили поддержку комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Также планируется, что мигрантам, работающим без разрешительных документов, и членам их семей смогут сокращать срок временного пребывания при отсутствии подтвержденного дохода.

Платить потребуют и за детей

Также Минфин разработал ряд поправок, существенно обновляющих правила нахождения иностранцев на территории государства. Одним из главных изменений является модернизация патентной системы: иностранцы, трудоустроенные официально, теперь должны вносить регулярные платежи по НДФЛ не только за себя лично, но также и за каждого своего несовершеннолетнего ребенка.

При достижении ребенком возраста совершеннолетия перед ним возникнет выбор — либо уехать из страны, либо подать заявление на получение собственного патента. Данные обязательства распространяются и на тех иностранных граждан, которые проживают в России временно или постоянно и работают на частных лиц. Среди них — студенты, преподаватели, ученые, беженцы и те, кто получил временное убежище.

Новый взгляд на высококвалифицированных специалистов

Существенно повышается финансовая планка для признания иностранца высококвалифицированным специалистом. Для медперсонала, педагогов и научных работников минимальная зарплата составит 358,5 тыс. рублей в месяц (около 3800 евро), для остальных категорий — 717 тысяч рублей (около 8000 евро).

Как отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, смысл реформы заключается в радикальном сокращении «дешевой» трудовой миграции и повышении фискальной отдачи от каждого иностранца. Государство устанавливает четкий финансовый ценз, допуская только тех, кто получает легальный доход и платит налоги.

Отраслевые лимиты и контроль геолокации

С начала 2026 года вступили в силу жесткие квоты на использование иностранной рабочей силы: в строительстве — не более 50%, в сельском хозяйстве и деревообработке — 40%, в перевозках — 24%. В некоторых сферах, включая розничную торговлю алкоголем и табаком, мигрантам работать и вовсе запрещено. В 32 субъектах РФ введены дополнительные ограничения.

Помимо этого, в минувшем году заработал реестр контролируемых лиц, содержащий данные о более чем 775 тысячах иностранцев. Для мигрантов в Москве и Московской области стало обязательным приложение «Амина», передающее геолокацию в МВД в режиме реального времени.

Ужесточение миграционной политики коснулось и состояния здоровья: иностранцы, прибывающие на срок свыше 90 дней, обязаны проходить медобследование для возможного выявления ВИЧ и наркозависимости ежегодно. За нарушение предусмотрен штраф до 50 тыс.рублей.

Первые результаты уже видны

В феврале 2026 года правкомиссия также поддержала законопроект Минтруда, вводящий «ценз оседлости» для назначения единого пособия на детей для семей с недостаточными доходами. Для получения денег необходимо будет прожить на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.

Благодаря вышеперечисленным мерам в 2025 году количество иностранцев в России сократилось на 10% — до 5,7 миллионов человек. Это свидетельствует о том, что государственная стратегия работает и миграционные процессы становятся более понятными и прозрачными.