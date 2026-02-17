"Это означает, что во многих случаях объем преобладает над качеством. Вопрос о том, как внедрить принципы более высокой добавленной стоимости, по-прежнему остается в повестке дня", — сказал Приеде.

Он напомнил, что не следует забывать о том, что Латвия — небольшая открытая экономика. В то же время, по мнению Приеде, не стоит себя недооценивать — хотя мы и небольшие, но потенциально очень способные и можем многое. Направлениями, на которые, по его мнению, было бы интересно обратить внимание и по которым государству следует мыслить стратегически, являются технологии будущего и то, как Латвия как страна может сама действовать или по крайней мере участвовать в этих процессах.

Глава СФД отметил, что фундаментальные отрасли — продовольствие, деревообработка и другие — никуда не исчезнут, поскольку люди всегда будут хотеть есть, а древесина всегда найдет применение во многих сферах. Однако и в этих отраслях, по оценке Приеде, возможны более высокая добавленная стоимость и инновации.

"Древесина — это не только круглый лес как ресурс; из нее можно создавать инновационные материалы для использования в строительстве. В Латвии есть много предприятий, которые в своих инновациях продвинулись настолько далеко, что создали материалы, для которых еще предстоит найти применение. Это уже другой вопрос — как обосновать и как продать очень инновационные продукты", — сказал Приеде.

Он также выразил мнение, что Латвии следует обратить внимание на те сферы, которые сейчас стремительно развиваются, например, искусственный интеллект, квантовые технологии. По словам Приеде, у Латвии в этих областях определенно есть возможности. В сфере квантовой физики в Латвии работают исследователи в ведущих научных университетах, и наши открытия стали основой для многих последующих открытий в мире.

Приеде подчеркнул, что необходимо стратегически оценить, какие технологии будут нас окружать в будущем и на каких следует сосредоточиться. Например, искусственный интеллект, дата-центры, различные виды цифровых услуг, социальные сети и другие. Приеде напомнил, что в настоящее время в Европе в основном используются продукты и услуги американских компаний.

"Крупные технологические компании уже объявили о намерении инвестировать в эти технологии серьезные суммы. Европе, на мой взгляд, следует ответить зеркальными шагами, иначе мы рискуем отстать", — сказал Приеде.

Он также указал на производительность как на резерв Латвии. Латвия достигла примерно 70% от среднего уровня производительности Европейского союза (ЕС). Это означает, что многое мы делаем недостаточно эффективно, подчеркнул Приеде. Именно поэтому инструменты искусственного интеллекта и другие цифровые технологии, по его мнению, на самом деле являются вопросом производительности — это возможность для нас самих зарабатывать больше.

"В целом я смотрю оптимистично: в Латвии действительно есть отличные предприятия, которые демонстрируют очень высокий уровень как в сфере инноваций, так и в производительности. И через эти хорошие примеры, эти флагманы, нам нужно понять, какая государственная политика способствует этому развитию и как поддержать его и в других отраслях", — сказал Приеде.