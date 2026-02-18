Отраслевые министерства завершили согласование промежуточной оценки деятельности народного хозяйства, которую подготовила Государственная Канцелярия.

Выяснилось, что в ЛР фактически не меняется известный коэффициент Джини, обозначающий имущественное неравенство. Более того, в 2024 г. он поднялся на 1,4 процентных пункта, что обозначает увеличение разрыва между богатыми и бедными.

В небольшой даже по меркам Евросоюза стране присутствует также такое явление, как региональная дисперсия покупательной способности. Ныне рижские потребители могут позволить себе на 41% больше, чем латгальские. Задача, которая ставится документами планирования – уменьшить разницу потребления хотя бы до 30%.

Здесь составители документа поясняют, что такой разрыв образовался потому, что теперь близкие к столице небогатые края, например, Саулкрастский, больше не считаются частью Рижского статистического региона, и оттого происходит еще больший отрыв метрополии.