Правительство ЛР освежило Национальный план развития. Новые данные свидетельствуют об усиливающемся расколе латвийского общества по имущественному признаку.
Отраслевые министерства завершили согласование промежуточной оценки деятельности народного хозяйства, которую подготовила Государственная Канцелярия.
Выяснилось, что в ЛР фактически не меняется известный коэффициент Джини, обозначающий имущественное неравенство. Более того, в 2024 г. он поднялся на 1,4 процентных пункта, что обозначает увеличение разрыва между богатыми и бедными.
В небольшой даже по меркам Евросоюза стране присутствует также такое явление, как региональная дисперсия покупательной способности. Ныне рижские потребители могут позволить себе на 41% больше, чем латгальские. Задача, которая ставится документами планирования – уменьшить разницу потребления хотя бы до 30%.
Здесь составители документа поясняют, что такой разрыв образовался потому, что теперь близкие к столице небогатые края, например, Саулкрастский, больше не считаются частью Рижского статистического региона, и оттого происходит еще больший отрыв метрополии.
