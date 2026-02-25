Январь принёс стремительный рост числа заказов и оборота, чему в значительной степени способствовали холодные погодные условия и затруднённое передвижение как в городах, так и в регионах.

По сравнению с январём прошлого года оборот вырос на треть, подтверждая, что цифровые покупки становятся всё более значимой альтернативой традиционному посещению магазинов.

Руководитель проектов электронной коммерции E-latts.lv Елена Букша подчёркивает, что эта тенденция ярко проявилась уже в первый месяц года: «Мы пережили резкий рост заказов в интернет-магазине, а оборот по сравнению с январём прошлого года увеличился более чем на 30%. Холодная погода существенно повлияла на повседневную жизнь людей, и многие предпочли заказывать продукты онлайн, а не идти в магазин».

Холод и заснеженные дороги во многих местах Латвии ограничили возможности удобно добраться до физических магазинов. В регионах, где расстояния до торговых точек обычно больше, влияние погоды ощущалось особенно сильно. Сложная дорожная обстановка способствовала тому, что жители выбирали дистанционные покупки с использованием доставки. Это отразилось как на росте количества заказов, так и на общем обороте.

«Хотя работа курьеров была затруднена, мы смогли обеспечить доставку всех заказов клиентам. Это стало возможным благодаря тщательному планированию и сплочённости команды», — отмечает Е. Букша. Она добавляет, что аналогичная тенденция сохранялась и в феврале — по сравнению с прошлым годом наблюдается схожий темп роста.

Развитие E-latts.lv происходит в более широком контексте розничной торговли, где отрасль в целом сталкивается с ростом издержек и чувствительностью покупателей к изменениям цен. Однако электронная коммерция в настоящее время служит важным механизмом поддержки для малых и средних торговцев, работающих в сети «LaTS». Цифровая платформа позволяет расширять клиентскую базу и обеспечивать дополнительный канал продаж, особенно в периоды, когда ограничения физической доступности или погодные условия влияют на очную торговлю.

Ранее уже отмечалось, что в регионах цифровые решения становятся всё более популярными. Например, в Лиепае после ухода значительного конкурента оборот центра комплектации e-latts.lv вырос более чем на 50%, что подтверждает интерес местных жителей к удобной доставке и возможности поддержать местных торговцев. Такой опыт показывает, что электронная коммерция — это не только привилегия крупных городов, но и реальная поддержка для небольших регионов.

Эксперты прогнозируют, что роль электронной коммерции в розничной торговле продуктами питания будет и дальше расти. Хотя погодные условия являются сезонным фактором, цифровые привычки часто сохраняются и после нормализации ситуации. Если покупатель однажды убедится в удобстве и надёжности сервиса, он, скорее всего, воспользуется им повторно.

SIA «LaTS» основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских розничных продавцов продуктов питания, снижения издержек и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 физических торговых точек по всей Латвии.