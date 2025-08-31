После «Оскара» за кота Латвия надеется повторить успех с собакой

Латвия определилась с претендентом на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Национальная комиссия единогласно выбрала для выдвижения полнометражную анимационную картину «Собака Бога» (Dieva suns), созданную режиссёрами Лаурисом и Райтисом Абеле, сообщает LVportals.

Фильм уже успел привлечь внимание мировой кинообщественности: в июне он с успехом прошёл мировую премьеру на престижном фестивале Tribeca в Нью-Йорке. Критики отметили работу как «смелую и новаторскую», а необычная техника ротоскопии (перерисовка кадов, снятых с живыми актерами) сделала картину заметной на фоне традиционных анимационных лент.

Сюжет фильма переносит зрителя в мистическую Ливонию XVII века, где реальные исторические события переплетаются с мифами и фантазией. По словам экспертов, именно необычное сочетание формы и содержания может помочь ленте заинтересовать международное жюри.

В конкурсе за право представлять Латвию участвовали ещё две картины: художественный фильм Юриса Курсиета «Благородные» и драма Mариса Мартинсона «Земля, что поёт». Однако комиссия, куда вошли представители Национального киноцентра, Министерства культуры, Союза кинематографистов и продюсеры, не сомневалась в выборе.

«Мы уже показали, что Латвия способна удивлять мир необычной анимацией», — отметила глава Киноцертра Дита Риетума. Напомним, именно анимационный фильм «Поток» Гинта Зилбалодиса вызвал невероятный интерес к латвийской школе анимации на международной арене.

Премьера фильма «Собаки Бога» в Латвии стартует 2 сентября в кинотеатре Cinamon Balle в Лиепае, а в октябре картина откроет Рижский международный кинофестиваль (Riga IFF) и выйдет на экраны.

Для Латвии это уже 18-я попытка завоевать номинацию Американской киноакадемии. Впервые страна участвовала в «Оскаре» в 1991 году с фильмом «Дитя человеческое» Яниса Стрейча, а позже в борьбу вступали такие ленты, как «Стражи Риги», «Январь» и «Моя свобода».