Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После «Оскара» за кота Латвия надеется повторить успех с собакой 0 248

Культура
Дата публикации: 31.08.2025
kasjauns.lv
После «Оскара» за кота Латвия надеется повторить успех с собакой

Латвия определилась с претендентом на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Национальная комиссия единогласно выбрала для выдвижения полнометражную анимационную картину «Собака Бога» (Dieva suns), созданную режиссёрами Лаурисом и Райтисом Абеле, сообщает LVportals.

Фильм уже успел привлечь внимание мировой кинообщественности: в июне он с успехом прошёл мировую премьеру на престижном фестивале Tribeca в Нью-Йорке. Критики отметили работу как «смелую и новаторскую», а необычная техника ротоскопии (перерисовка кадов, снятых с живыми актерами) сделала картину заметной на фоне традиционных анимационных лент.

Сюжет фильма переносит зрителя в мистическую Ливонию XVII века, где реальные исторические события переплетаются с мифами и фантазией. По словам экспертов, именно необычное сочетание формы и содержания может помочь ленте заинтересовать международное жюри.

В конкурсе за право представлять Латвию участвовали ещё две картины: художественный фильм Юриса Курсиета «Благородные» и драма Mариса Мартинсона «Земля, что поёт». Однако комиссия, куда вошли представители Национального киноцентра, Министерства культуры, Союза кинематографистов и продюсеры, не сомневалась в выборе.

«Мы уже показали, что Латвия способна удивлять мир необычной анимацией», — отметила глава Киноцертра Дита Риетума. Напомним, именно анимационный фильм «Поток» Гинта Зилбалодиса вызвал невероятный интерес к латвийской школе анимации на международной арене.

Премьера фильма «Собаки Бога» в Латвии стартует 2 сентября в кинотеатре Cinamon Balle в Лиепае, а в октябре картина откроет Рижский международный кинофестиваль (Riga IFF) и выйдет на экраны.

Для Латвии это уже 18-я попытка завоевать номинацию Американской киноакадемии. Впервые страна участвовала в «Оскаре» в 1991 году с фильмом «Дитя человеческое» Яниса Стрейча, а позже в борьбу вступали такие ленты, как «Стражи Риги», «Январь» и «Моя свобода».

Читайте нас также:
#оскар #кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 27
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 32
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 53
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 66
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 59
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 28
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 27
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео