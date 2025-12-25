Нелегально доставленные с территории Беларуси в Литву шары, из-за которых неоднократно приостанавливалась работа Вильнюсского аэропорта, систематически использовались информационными каналами, поддерживающими Кремль и пытающимися дискредитировать решения литовских властей, говорится в исследовании, проведенном центром анализа дезинформации Debunk.org, сообщает общественный вещатель Литвы LRT.

Главный аналитик Debunk.org Альгирдас Казлаускас указывает, что зафиксированные в этом году нарушения воздушного, морского и сухопутного пространства Литвы и соседних стран в информационном пространстве преподносились как своего рода реклама военных учений «Запад-25».

«Главной целью упомянутых провокаций, а также в определенной степени и самих маневров, вероятно, было встревожить воображение западных обществ ожиданием войны. Таким образом люди настаивали, чтобы правительства не делились военной поддержкой с Украиной, а оставляли ее себе», — отметил Казлаускас в докладе.

Приток контрабандно ввезенных в Литву метеорологических шаров усилился в октябре, когда ажиотаж вокруг военных учений, проводимых Россией и Беларусью, уже пошел на спад.

«Хотя шары казались менее опасной провокацией, чем дроны, в итоге они стали для литовского правительства гораздо более сложной проблемой. Ситуацию еще больше усугубило неудачное решение закрыть государственную границу, что дало режиму Александра Лукашенко повод взять в заложники тысячи литовских перевозчиков», — указывает аналитик.

В исследовании отмечается, что в период с начала года до середины декабря в поддерживающих Кремль СМИ было опубликовано 801 сообщение, в котором упоминались организованные Беларусью провокации с метеорологическими шарами.

Подчеркивается, что ситуации уделили еще больше внимания после решения литовского правительства закрыть пункты пограничного контроля на границе с Беларусью. Как отмечает аналитик, это решение подавалось как неадекватное и необоснованное.

«С одной стороны, Литва изображалась агрессивным провокатором конфликтов, который отгораживается от соседей (умалчивая причины), закрывает границы, игнорируя интересы своих жителей и предпринимателей. Вину за это возлагают на Беларусь, тем самым пытаясь получить дополнительное финансирование от Европейского союза», — поясняет аналитик.

«С другой стороны, распространяются и аргументы о том, что Литва слаба и отчаялась: пограничники якобы коррумпированы и не справляются с контрабандистами, чрезвычайное положение объявлено из-за якобы безвредных шаров, ближайшие союзники — Польша — не поддерживают Литву, открывая свои границы для Беларуси, и в итоге остается лишь жаловаться ЕС и США, чтобы те вмешались и спасли в этих трудностях», — иллюстрирует Казлаускас нарратив, распространяемый в поддерживающих Кремль СМИ.

В то же время Беларусь на фоне этой информации представляется как стабильное, дипломатичное и сильное государство.

После атак с использованием контрабандных шаров со стороны Беларуси правительство в конце октября решило на месяц закрыть пункты пограничного контроля в Медининкае и Шальчининкае на границе с Беларусью.

Позднее границу вновь открыли, однако воздушное пространство Литвы неоднократно нарушалось, и Вильнюсский аэропорт снова был вынужден приостанавливать работу.

Из-за контрабандных шаров было созвано несколько заседаний Комитета государственной безопасности, вопрос о гибридных атаках со стороны Беларуси обсуждается в различных форматах на государственном и международном уровнях, а по всей Литве объявлено чрезвычайное положение.

tv3.lv