Только что убранный гостиничный номер может казаться идеально чистым, но это ощущение часто обманчиво. Из-за плотного графика уборки и постоянной смены гостей некоторые зоны, которых касаются десятки людей, редко получают надлежащую очистку. Какие 11 предметов в гостиничном номере самые грязные и почему не стоит их касаться руками, рассказывает Far & Wide.

При заселении в гостиничный номер вам кажется, что он идеально чистый. Но должны ваз разочаровать - это не так. Некоторые предметы при уборке номера пропускают и они совсем не чистые. А это повышает риск подхватить нежелательные микробы. Знание того, чего нельзя касаться и почему, поможет вам чувствовать себя комфортнее и безопаснее во время пребывания.

Декоративные предметы для кровати

Отели добавляют декоративные подушки и дорожки исключительно для стиля, а не для комфорта. Их стирают значительно реже, чем основное постельное белье. Многие гости держат их в руках, и они часто оказываются на полу или стульях.

Совет. Лучше сразу отодвинуть их в сторону и оставить там на все время пребывания.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления является одним из самых грязных предметов в номере, поскольку он постоянно используется гостями (во время еды, чихания или отдыха), но его часто игнорируют во время уборки.

Совет. Воспользуйтесь одноразовым полиэтиленовым пакетом или дезинфицирующей салфеткой, чтобы переключение каналов было менее рискованным.

Ковровые полы

Ковры впитывают бактерии и пыль с обуви и чемоданов, и, по словам персонала, являются одними из самых сложных поверхностей для тщательной очистки между гостями. Поскольку обычного пылесоса не всегда достаточно, ходьба босиком может привести к контакту с мусором.

Совет. Всегда используйте носки или тапочки.

Выключатели света и лампы

К ним прикасаются почти сразу после входа в комнату, еще до того, как кто-то подумает о мытье рук. Однако, если они не выглядят заметно грязными, их часто игнорируют во время уборки, позволяя бактериям быстро накапливаться.

Совет. Быстрое протирание дезинфицирующей салфеткой после заселения.

Телефон отеля

Многие гости касаются телефона в номере, однако трубка, кнопки и микрофон редко получают тщательное внимание. Уборка сосредотачивается на кроватях и ванных комнатах, поэтому мелкие предметы остаются вне их рутины.

Совет. Быстрое протирание перед тем, как сделать звонок, или просто пользование мобильным телефоном.

Шторы и жалюзи

Гости обычно раздвигают шторы, не задумываясь, но эти тканевые панели редко попадают в прачечную. Со временем они собирают большое количество пыли, особенно возле вентиляционных отверстий.

Совет. Если солнечный свет не является необходимым, лучше вообще избегать контакта. Люди с аллергией могут испытывать симптомы вскоре после заселения.

Кофеварка и чайник

В кофеварках часто остаются остатки пищи (от использованных капсул) или вода, которая застаивается в резервуаре от предыдущих гостей. Персонал отеля редко разбирает эти машины, поэтому то, что внутри, остается там. Накапливается осадок.

Совет. Герметичные напитки из холодильника или вестибюля, как правило, безопаснее.

Стеклянная посуда

Стекло возле раковины может выглядеть чистым, но его не всегда моют с мылом или пропускают через посудомоечную машину. Некоторый персонал может просто ополаскивать или протирать это стекло во время быстрого обслуживания.

Совет. Если стекло не запечатано в пластик, безопаснее использовать собственную бутылку или одноразовый стаканчик.

Ведро для льда

Хотя ведерко для льда обычно имеет вкладыш, его часто используют гости не только для охлаждения льда, но и для различных других целей. Вкладыши помогают, но не гарантируют чистоты, если ведерко не было тщательно помыто с мылом.

Совет. Безопаснее использовать лед прямо из машины, насыпая его сразу в чашку.

Ванны с форсунками (Джакузи)

Ванны в стиле джакузи выглядят расслабляющими, но отелям чрезвычайно трудно их тщательно очистить. Внутренние трубы могут задерживать старое мыло, масла и бактерии даже после слива воды.

Совет. Если отель четко не указывает, что эти ванны тщательно чистятся после каждого гостя, лучше ими не пользоваться.

Общий совет для комфортного пребывания

Хотя большинство из этих предметов не вызовут заболевания, несколько дополнительных мер предосторожности могут значительно снизить риск подхватить нежелательные микробы. Поэтому возьмите с собой в путешествие пачку дезинфицирующих салфеток и будьте осторожны в номере.