8 декабря в теплой атмосфере в Доме культуры «Ola», где в этом году выступают молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне и актёр Латвийского Национального театра Раймондс Целмс, была исполнена новая рождественская концертная программа «Мгновения перед светом» композитора Яниса Лусенса. С 18 декабря концерты продолжатся по всей Латвии.

«Моя идея заключалась в том, чтобы создать дуэт, в котором тембры и звучание голоса гармонично дополняли бы друг друга, и, на мой взгляд, молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне с её блестящим академическим сопрано и женственным сценическим обаянием показалась мне очень подходящей для этой цели – как и Раймондс Целмс, с которым я уже сотрудничал над постановкой рок-оперы «Kaupēn, mans mīļais»», – говорит Янис Лусенс.

В программу концерта вошло несколько песен, специально написанных для этого дуэта, например, «Падают, падают хлопья» на стихи Вилиса Плудониса, но, как говорит композитор, основной акцент сделан на песнях, которые уже «ушли в народ». Песни дополняются фрагментами стихов и прозы Вилиса Плудониса, Александра Чака, Леонидаса Брейкшаса и Брониславы Мартужевой в исполнении двух артистов.

Ближайшие концерты «Мгновения перед светом» состоятся: