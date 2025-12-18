Фото: Ieva Romasko
8 декабря в теплой атмосфере в Доме культуры «Ola», где в этом году выступают молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне и актёр Латвийского Национального театра Раймондс Целмс, была исполнена новая рождественская концертная программа «Мгновения перед светом» композитора Яниса Лусенса. С 18 декабря концерты продолжатся по всей Латвии.
«Моя идея заключалась в том, чтобы создать дуэт, в котором тембры и звучание голоса гармонично дополняли бы друг друга, и, на мой взгляд, молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне с её блестящим академическим сопрано и женственным сценическим обаянием показалась мне очень подходящей для этой цели – как и Раймондс Целмс, с которым я уже сотрудничал над постановкой рок-оперы «Kaupēn, mans mīļais»», – говорит Янис Лусенс.
В программу концерта вошло несколько песен, специально написанных для этого дуэта, например, «Падают, падают хлопья» на стихи Вилиса Плудониса, но, как говорит композитор, основной акцент сделан на песнях, которые уже «ушли в народ». Песни дополняются фрагментами стихов и прозы Вилиса Плудониса, Александра Чака, Леонидаса Брейкшаса и Брониславы Мартужевой в исполнении двух артистов.
Ближайшие концерты «Мгновения перед светом» состоятся:
-
18 декабря в 19:00 в евангелическо-лютеранской церкви Балтезераса
-
19 и 23 декабря в 19:00 в Старой церкви Святой Гертруды в Риге
-
20 декабря в 18:00 в замке Яунмоку
-
21 декабря в 17:00 в Икшкильской евангелическо-лютеранской церкви Св. Мейнарда
-
22 декабря в 19:00 в Доме культуры Лиелварде
-
25 декабря в 18:00 в Лиепайском концертном зале «Большой янтарь»
-
26 декабря в 15:00 в концертном зале «Цесис»
-
28 декабря в 19:00 в Доме культуры Иецавы
Оставить комментарий