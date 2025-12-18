Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Композитор Янис Лусенс представляет рождественскую программу «Мгновение перед светом» 0 53

Культура &
Дата публикации: 18.12.2025
LETA
Изображение к статье: Фото: Ieva Romasko

Фото: Ieva Romasko

8 декабря в теплой атмосфере в Доме культуры «Ola», где в этом году выступают молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне и актёр Латвийского Национального театра Раймондс Целмс, была исполнена новая рождественская концертная программа «Мгновения перед светом» композитора Яниса Лусенса. С 18 декабря концерты продолжатся по всей Латвии.

«Моя идея заключалась в том, чтобы создать дуэт, в котором тембры и звучание голоса гармонично дополняли бы друг друга, и, на мой взгляд, молодая талантливая оперная певица Бригита Рейсоне с её блестящим академическим сопрано и женственным сценическим обаянием показалась мне очень подходящей для этой цели – как и Раймондс Целмс, с которым я уже сотрудничал над постановкой рок-оперы «Kaupēn, mans mīļais»», – говорит Янис Лусенс.

В программу концерта вошло несколько песен, специально написанных для этого дуэта, например, «Падают, падают хлопья» на стихи Вилиса Плудониса, но, как говорит композитор, основной акцент сделан на песнях, которые уже «ушли в народ». Песни дополняются фрагментами стихов и прозы Вилиса Плудониса, Александра Чака, Леонидаса Брейкшаса и Брониславы Мартужевой в исполнении двух артистов.

Ближайшие концерты «Мгновения перед светом» состоятся:

  • 18 декабря в 19:00 в евангелическо-лютеранской церкви Балтезераса

  • 19 и 23 декабря в 19:00 в Старой церкви Святой Гертруды в Риге

  • 20 декабря в 18:00 в замке Яунмоку

  • 21 декабря в 17:00 в Икшкильской евангелическо-лютеранской церкви Св. Мейнарда

  • 22 декабря в 19:00 в Доме культуры Лиелварде

  • 25 декабря в 18:00 в Лиепайском концертном зале «Большой янтарь»

  • 26 декабря в 15:00 в концертном зале «Цесис»

  • 28 декабря в 19:00 в Доме культуры Иецавы

Читайте нас также:
#Латвия #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Люди в черном» возвращаются: Sony Pictures взялась за пятый фильм
Изображение к статье: Букеровская премия 2025 года по литературе досталась Дэвиду Салэю
Изображение к статье: Кадр из сериала «Соколиный холм»
Изображение к статье: В исполнении струнного квартета Candlelight в концертном зале Dzintari прозвучат Рождественские песни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно
Изображение к статье: Тук-тук, кто там? В Эстонии нашли дверь, которую изготовили более 600 лет назад
Техно
Изображение к статье: 5 причин, почему тебе сложно говорить о сексе, и как это преодолеть
Люблю!
Изображение к статье: Спят ли птицы во время полета?
В мире животных
Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео