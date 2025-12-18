Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Люди в черном» возвращаются: Sony Pictures взялась за пятый фильм 0 137

Культура &
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Люди в черном» возвращаются: Sony Pictures взялась за пятый фильм

Главная новость заключается в том, что студия изо всех сил пытается вернуть Уилла Смита к роли Джеймса или же агента J. Для написания сценария уже наняли Криса Бремера, который работал с актером над «Плохие парни навсегда».

В то же время Deadline отмечает, что Смит официально не привязан к проекту и не будет брать на себя никаких обязательств, пока не прочитает сценарий. Режиссера еще не объявили, как и потенциальный сюжет. На возвращение 79-летнего Томми Ли Джонса вряд ли стоит надеяться.

Франшиза «Люди в черном» заработала в мировом прокате в общей сложности $1,9 млрд. Она стартовала еще в 1997 году с рассказом о сварливом полицейском Нью-Йоркской полиции (Смит), завербованном в секретное агентство, которое контролирует инопланетян. Сиквел 2002 года получил широкую критику, но «Люди в черном 3» 2012-го вернули часть шарма оригинала.

Перезапуск 2019-го «Люди в черном: Интернэшнл», уже без Смита, окончательно убил франшизу и казалось, ну кому нужен еще один фильм? Но Голливуд, похоже, застрял в бесконечном цикле франшиз, ведь всегда можно что-то переосмыслить, перезагрузить или продолжить.

Читайте нас также:
#культура #Голливуд #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Ieva Romasko
Изображение к статье: Букеровская премия 2025 года по литературе досталась Дэвиду Салэю
Изображение к статье: Кадр из сериала «Соколиный холм»
Изображение к статье: В исполнении струнного квартета Candlelight в концертном зале Dzintari прозвучат Рождественские песни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно
Изображение к статье: Тук-тук, кто там? В Эстонии нашли дверь, которую изготовили более 600 лет назад
Техно
Изображение к статье: 5 причин, почему тебе сложно говорить о сексе, и как это преодолеть
Люблю!
Изображение к статье: Спят ли птицы во время полета?
В мире животных
Изображение к статье: Путин настаивает: будущее Европы должно быть вместе с Россией
В мире
Изображение к статье: Почему снегири исчезают летом и откуда они появляются зимой?
В мире животных
Изображение к статье: Назван главный провал Apple
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео