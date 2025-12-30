Baltijas balss logotype
Сегодня в Риге в лютеранской церкви Торнякалнс прозвучит «Рождественская оратория» Баха 0 55

Культура &
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пресс-фото

Пресс-фото

30 декабря в 19.00 в Рижской лютеранской церкви Торнякалнс в рамках традиционного концерта выступят Латвийский хор радио и Sinfonietta Rīga, которые исполнят монументальное произведение Иоганна Себастьяна Баха — «Рождественскую ораторию», повествующую о рождении Иисуса Христа.

Несмотря на неизменность рождественского сюжета и узнаваемость мелодий, этот шедевр Баха вновь и вновь наполняет сердца слушателей мирной радостью и сияющей торжественностью. «Рождественская оратория» давно стала неотъемлемой частью рождественских традиций в концертных залах и церквях по всей Европе.

Так, 21 декабря Латвийский хор радио исполнил её совместно с Хельсинкским барочным оркестром в знаменитом зале Musiikkitalo в Финляндии, а теперь произведение прозвучит в Риге вместе с Sinfonietta Rīga и солистами — сопрано Гунтой Смирновой, бас-баритоном Рихардом Миллером, меццо-сопрано Доротеей Бинерти и тенором Михаэлем Моглом.

Оратория состоит из шести частей — шести кантат, премьеры которых проходили в двух крупнейших церквях Лейпцига — Святого Фомы и Святого Николая — под руководством самого композитора. Первая часть прозвучала в Рождество 1734 года, вторая и третья — в последующие дни, четвёртая открывала Новый год, пятая исполнялась в первое воскресенье года, а шестая завершала цикл в праздник Богоявления 6 января 1735 года.

Современная исполнительская практика обычно предполагает исполнение отдельных выбранных частей оратории в рамках одного концерта. В этом году под руководством дирижёра Каспара Путниса прозвучат первая, вторая и шестая части, позволяя слушателям пережить историю рождения Спасителя и насладиться небесной торжественностью музыки Иоганна Себастьяна Баха.

#Рига #рождество #культура #музыка #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
