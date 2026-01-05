В 2026 году голливудская киноиндустрия готовит целый ряд масштабных проектов от ведущих режиссеров современности. От научно-фантастических триллеров и мрачных исторических хорроров до долгожданных сиквелов и ревизий культовых франшиз: зрителей ждет насыщенный и разнообразный сезон. Собрали самые ожидаемые фильмы 2026 года, находящихся в производстве или уже готовых к прокату.

"Проект "Конец света"" (Project Hail Mary)

Космическая одиссея, экранизация одноименного бестселлера Энди Уира, готовится стать главным научно-фантастическим событием 2026 года. За режиссуру ответственной картины взялись Фил Лорд и Кристофер Миллер, получившие мировое признание благодаря анимационному хиту "Человек-паук: Через вселенные". Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший другой роман Уира - "Марсианин".

Сюжет следует за школьным учителем Райландом Грейсом, который приходит в себя на борту космического корабля "Hail Mary" в полном одиночестве и с амнезией. Постепенно его память возвращается, и он осознает чудовищный масштаб своей миссии: Солнце Земли стремительно тускнеет из-за заражения таинственным микроорганизмом "Астрофаг", что неминуемо приведет к глобальному вымиранию. Грейс оказывается последней надеждой человечества, отправленным к далекой звезде Тау Кита в отчаянной попытке найти решение.

Находясь в глубоком космосе, герой с удивлением обнаруживает, что он не один. В системе Тау Кита он встречает "Рокки" - инженера-инопланетянина из другой цивилизации, которая столкнулась с идентичной угрозой для своей звезды. Несмотря на абсолютное различие в биологии, языке и способах восприятия мира, двое ученых вынуждены объединить усилия, чтобы спасти свои родные миры. Их научное сотрудничество и медленно зарождающаяся дружба становятся эмоциональным стержнем всей истории, превращая ее в гимн гуманизму, разуму и взаимопомощи перед лицом вселенской катастрофы.

"Разоблачение" (Disclosure Day)

Режиссер Стивен Спилберг возвращается к крупным фантастическим полотнам. Его новый проект - научно-фантастический триллер о массовом раскрытии информации об НЛО в наше время. Сценарий написан давним соавтором Спилберга, Дэвидом Кеппом. Сюжет строится на двух параллельных линиях: одна следует за ведущей прогноза погоды, которая сталкивается с необъяснимым явлением в прямом эфире, а другая - за человеком, решившим обнародовать правду и вступившим в конфликт с властями. В звездном актерском составе Эмили Блант, Колин Ферт, Джош О`Коннор и Колман Доминго. Знаковым событием станет 30-е по счету сотрудничество Спилберга с легендарным композитором Джоном Уильямсом.

"Одиссея" (The Odyssey)

Эпический блокбастер, который станет первым фильмом Кристофера Нолана после триумфа "Оппенгеймера". Один из самых влиятельных современных режиссеров, написал сценарий и взял на себя постановку масштабной адаптации одноименной древнегреческой поэмы Гомера.

Основой сюжета станет знаменитое десятилетнее возвращение хитроумного царя Итаки Одиссея домой после окончания Троянской войны. Его долгий и опасный путь полон встреч с мифическими существами: циклопом Полифемом, сиренами, чудовищами Сциллой и Харибдой, а также волшебницей Цирцеей (Киркой). Пока сам Одиссей борется со стихиями и гневом бога морей Посейдона, его верная жена Пенелопа на Итаке отбивается от настойчивых женихов, а сын Телемах отправляется на поиски отца.

С технической точки зрения "Одиссея" станет самым амбициозным проектом в карьере Нолана. С бюджетом в 250 миллионов долларов это его самый дорогой фильм, и впервые он был снят полностью на камеры IMAX с пленкой 70 мм. Чтобы добиться максимальной зрелищности, съемки велись по всему миру: в Марокко, Греции, Италии, Исландии, Шотландии и других локациях.

Фильм, который студия Universal Pictures описывает как "мифический эпический боевик", выйдет в мировой прокат летом 2026 года. Он обещает стать одним из главных кинематографических событий и самых ожидаемых зарубежных фильмов 2026 года.

"Приключения Клиффа Бута" (The Adventures of Cliff Booth)

Развитие вселенной "Однажды в… Голливуде" реализует Дэвид Финчер по сценарию самого Квентина Тарантино. Брэд Питт возвращается к своей оскароносной роли каскадера Клиффа Бута. Действие происходит в 1977 году: Клифф, оставив прежнюю работу, теперь работает "решалой" для голливудской студии, устраняя скандалы и угрозы. Бюджет проекта оценивается в нескромные 200 миллионов долларов. К актерскому составу также присоединились Элизабет Дебики, Скотт Каан, Яхья Абдул-Матин II и Карла Гуджино. Фильм выйдет на Netflix с одновременным ограниченным кинопрокатом в США.

"Смерть Робин Гуда" (The Death of Robin Hood)

Майкл Сарноски, режиссер триллера "Тихое место: День первый", предлагает мрачную и "взрослую" ревизию классической легенды. Хью Джекман исполняет роль постаревшего Робин Гуда, который, получив тяжелое ранение, оказывается на попечении таинственной женщины. Герой вынужден переосмыслить свое прошлое, полное насилия. Фильм от студии A24 был снят на 35-мм пленку для особой визуальной глубины. Дата релиза картины, которая пока является "темной лошадкой", вполне достойной места в списке самых ожидаемых фильмов 2026 года, еще уточняется.

"Хроники Нарнии: Племянник чародея" (The Chronicles of Narnia: The Magician`s Nephew)

После оглушительного успеха "Барби" режиссер Грета Гервиг взялась за создание новой, масштабной экранизации "Хроник Нарнии" К.С. Льюиса для Netflix. Известно, что она разрабатывает сюжетную арку всей серии. Предполагается, что первым фильмом станет "Племянник чародея" - приквел, рассказывающий о сотворении Нарнии и появлении фонарного столба. Детали сюжета держатся в строжайшем секрете, а в актерском составе такие звезды, как Дэниел Крэйг и Кэри Маллиган. Озвучивать льва Аслана будет Мэрил Стрип.

"Обитель зла" (Resident Evil)

ежиссер хоррора "Варвар" Зак Креггер представляет новую, полностью самостоятельную экранизацию культовой серии игр. Фильм не связан с предыдущими франшизами и стремится вернуться к корням жанра хоррора-выживания. Сюжет сфокусируется на курьере, который, доставив посылку в отдаленную больницу, оказывается в ловушке в эпицентре вирусной вспышки. Креггер, будучи фанатом игр, работает над созданием "медленно нарастающего чувства тревоги", вдохновляясь атмосферой оригинала. Звезда предыдущих экранизаций "Обители зла" Милла Йовович в проекте участия не принимает.

"Диггер" (Digger)

Осенью 2026 года мир кино станет свидетелем выхода одного из самых загадочных проектов, который представит оскароносный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Фильм, долгое время известный под названием "Джуди", представляет собой смелую и неожиданную для автора фильмов "Выживший" и "Бердмен" творческую авантюру, которую сам режиссер описывает как "дикую комедию катастрофических масштабов".

Сюжет держится в секрете, однако опубликованный девиз дает ключ к пониманию его масштаба: "Самый могущественный человек в мире пускается в лихорадочную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем катастрофа, которую он сам и спровоцировал, уничтожит все". В главной роли Диггера Роквелла выступит Том Круз, чья работа, по словам Иньярриту, открыла для режиссера его беспрецедентный актерский диапазон.

"Дюна: Часть третья" (Dune: Part Three)

Дени Вильнев представляет финальный фильм своей эпической трилогии, адаптирующий роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны". История фокусируется на трагических последствиях джихада, развязанного Полом Атрейдесом, ставшим императором. Герой сталкивается с заговорами и пытается остановить надвигающуюся катастрофу, предопределенную его видениями. По словам режиссера, это предупреждение об опасности харизматичных лидеров. Съемки завершены в ноябре 2025 года, к касту присоединился Роберт Паттинсон в пока нераскрытой роли. К заявленной ранее дате премьеры стоит относиться с осторожностью, так как, по слухам, ее могут перенести.

"Оборотень" (Werwulf)

Автор триллеров "Ведьма" и "Варяг" Роберт Эггерс обращается к легенде об оборотне. Его новый фильм - исторический хоррор, действие которого разворачивается в Англии XIII века. Эггерс, известный дотошным подходом к историческим деталям, снимает фильм с использованием среднеанглийского языка для максимальной аутентичности. Главные роли исполняют Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Мелоди Депп и Уиллем Дефо. Сам режиссер называет сценарий самым мрачным из всего, что он когда-либо писал. Съемки проходили в Великобритании.

"Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday)

Братья Джо Руссо и Энтони Руссо вернулись в Кинематографическую вселенную Marvel, чтобы снять масштабное продолжение - "Мстители: Судный день". Конкретные детали сюжета засекречены, однако известно, что фильм станет глобальным кроссовером, в котором команде Мстителей, героям Ваканды, Фантастической четверке и Новым Мстителям предстоит объединиться с Людьми Икс для противостояния Доктору Думу, которого сыграл Роберт Дауни мл., что уже само по себе гарантирует высокий уровень интереса со стороны зрителей. Вероятно, "Мстители: Судный день" станет одним из самых кассовых кинопроектов 2026 года.