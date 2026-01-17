Baltijas balss logotype
Латвийский кукольный театр поставит пьесу об одиночестве 0 91

Культура &
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийский кукольный театр поставит пьесу об одиночестве

В преддверии праздника Святого Валентина Латвийский кукольный театр представит премьеру пьесы для молодежи и взрослых под названием «Одиночество». Означает ли «не быть одному» то же самое, что «не быть одиноким»?

Создательница спектакля Анна Клишане признается: «Недавно бабушка спросила меня: „Тебе не одиноко дома?“ Прежде чем ответить, я подумала, что одиночество никого не щадит. Оно подкрадывается незаметно, как лев, ожидающий подходящего момента, чтобы напасть на свою добычу. Давайте не станем жертвами одиночества».

В целом, пьеса поэтически рассказывает историю одиночества в старости. В описании пьесы говорится: "[...] она сидит в кресле и ждет. Иногда цифры года и воспоминания сливаются воедино, но потом они снова собираются в комок со всех уголков дома, как пыль. Она ждет... Что? Когда кто-то открывает дверь или окно, она ждет произнесенного слова, ласки, взгляда. Можно перестать есть сладости, бросить курить, можно вылечиться от гриппа лекарством, прописанным врачом. Но что такое лекарство от одиночества? Идти туда, где не будешь один? Но значит ли не быть одному то же самое, что не быть одиноким?

Создатель спектакля Агрис Натре объясняет: «Каким бы ни был путь, он в конце концов закончится. И у каждого из наших спутников свой перекресток, свои повороты и склоны, а также своя длина дороги. Что делать, если пути наших спутников оборвались или увели нас в другом направлении? Сможем ли мы продолжать идти в одиночку? И что делать, если у одного из нас больше нет сил?»

В ролях: Анна Клишане, Агрис Натре.

Премьера ожидается 13 февраля.

#молодежь #культура #одиночество #старость
Оставить комментарий

