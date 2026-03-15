Гастроэнтеролог: капусту нельзя употреблять при болезнях кишечника и язве.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик раскрыла, кому нельзя употреблять в пищу капусту из-за того, что она содержит клетчатку, которая вызывает вздутие.

По словам специалиста, овощ противопоказан тем, у кого есть болезни кишечника, например, такие как: энтероколит, колит, а также панкреатит, гастрит и язва.

Кроме того, следует сократить употребление капусты людям с метеоризмом и чрезмерным газообразованием.