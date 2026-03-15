Трамп пообещал вернуть санкции против РФ и усомнился, что новый лидер Ирана жив, - пишет Deutsche Welle.

Санкции против нефти из РФ "будут восстановлены, как только кризис закончится", заявил Трамп, добавив: "Я хочу, чтобы у мира была нефть. Хочу, чтобы была нефть".

США до 11 апреля вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда. По словам главы Минфина Скотта Бессента, такое решение Дональд Трамп принял для "обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и сохранения низких цен" в ходе войны США и Израиля против Ирана.

По данным телеканала Fox News, на 12 марта на танкерах в 30 разных точках мира находилось около 124 млн баррелей нефти российского происхождения. С учетом ежедневных потерь топлива в блокируемом Ираном Ормузском проливе этого хватит на 5-6 дней поставок, утверждал канал.

Дональд Трамп также выразил сомнение в том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив: "Я не знаю, жив ли он вообще. Пока что никто не смог его показать. Я слышал, что он мертв, а если он жив, то ему следует сделать что-то очень умное для своей страны, а именно - сдаться".